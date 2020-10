E-handel może ponownie zanotować silne wzrosty od listopada

Ponowny silny wzrost zakupów online podobny do poziomów w czasie lockdownu spodziewany jest na początku listopada br. z uwagi na nasilające się obostrzenia pandemiczne, ocenia managing partner Unity Group Grzegorz Rudno-Rudziński.

„Zagrożenie drugim lockdownem nieuchronnie wywoła kolejną falę większego zainteresowania zakupami w sieci wielu kategorii produktowych, nawet tych, które do tej pory tradycyjnie nie były realizowane w kanale online, jak np. spożywcze. Dlatego spodziewam się, że już na początku listopada dojdzie do wyraźnego odbicia na rynku e-commerce. Może nawet o podobnej sile, jak ożywienie obserwowane w marcu. Bardziej zapobiegliwe firmy przygotowują się na ten boom popytu już od pół roku, dlatego w większości przypadków nie spodziewałbym się zakłóceń w realizacji zamówień i dostawie towaru. Jednak jest też cała rzesza przedsiębiorstw handlowych, dla których nadchodzące tygodnie i miesiące będą dużym wyzwaniem organizacyjnym. Widzimy to po liczbie zapytań dotyczących wdrożenia rozwiązań usprawniających sprzedaż w kanale online” - powiedział Rudno-Rudziński, cytowany w komunikacie.

Przypomniał, że od marca do maja br. obserwowany był gwałtowny skok wartości obrotów w e-commerce, ale z każdym kolejnym miesiącem następowało powolne wypłaszczenie tej dynamiki - np. wrzesień pod względem sprzedaży w kanale online bardzo przypominał sierpień.

„W poprzednich latach sprzedaż detaliczna online we wrześniu bardzo przypominała sierpniową. Ten rok jest zupełnie inny. Według najnowszych danych GUS, za wrzesień wartość sprzedaży online wzrosła o 9,5 proc. względem sierpnia. Widać zatem oznaki kolejnego ożywienia w tym obszarze, co niewątpliwie jest efektem przyspieszenia pandemii. To zapowiedź bardzo ciekawego ostatniego kwartału tego roku” - powiedział też Rudno-Rudziński.

„W normalnych okolicznościach, a więc takich jak przed rokiem, u naszych klientów (działających w tym kanale dystrybucji) IV kwartał odpowiadał za 30-35% proc. rocznych wpływów. Nasilający się wpływ pandemii i coraz bardziej restrykcyjne obostrzenia podpowiadają, że po raz kolejny olbrzymi ruch zakupowy notowany zazwyczaj w tym okresie może się w bardzo dużym stopniu przenieść do internetu” - dodał.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że we wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 9,5 proc.). Udział tej sprzedaży zwiększył się z 6,1 proc. w sierpniu br. do 6,8% we wrześniu br. Wzrost udziału sprzedaży przez internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 19,3 proc. do 22,5 proc.), a także podmioty z grup „tekstylia, odzież, obuwie” (z 15,7 proc. przed miesiącem do 18,2 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (z 10,9 proc. do 11,8 proc.).

Unity Group to partner w cyfrowej transformacji sprzedaży z ponad 500 zrealizowanymi projektami w obszarze digitalizacji przedsiębiorstw na swoim koncie. Dotychczas wrocławska firma współpracowała z polskimi i zagranicznymi liderami swoich branż np.: Leroy Merlin, Galicja Tomaszek, RTV Euro AGD, Tesco, Carrefour, Publio, LPP, Volkswagen Group Polska, Hyundai, Onninen, Tubądzin, Selena FM, Murapol, Tubes, Mostostal Warszawa, Archicom, The Greenbrier Companies, Nest Bank, Provident, Swiss Re.

