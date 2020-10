PGNiG kupi gaz z Danii. Będzie bezpieczeństwo dostaw

PGNiG kupi gaz od duńskiego Oersteda. Umowa między duńską firmą a niemiecką spółką PGNiG - PST przewiduje dostawy w latach 2023-2028 ok. 6,5 mld m sześc. gazu z duńskiej części Morza Północnego.

Gaz ma pochodzić z pola Tyra, którego eksploatacja ma być wznowiona w połowie 2022 r. Dostawy dla PGNiG przewidziano na okres od 1 stycznia 2023 r. do 1 października 2028 r.

Duńska agencja energii spodziewa się, ze w tym czasie produkcja gazu w duńskiej części Morza Północnego wyniesie ok. 22 mld m sześc., a zużycie gazu w Danii - ok. 11 mld m sześc.

Cieszymy się z możliwości współpracy z tak wiarygodnym i wysoko cenionym partnerem jak Ørsted, który odgrywa istotną rolę na duńskim rynku energetycznym. Umowa pomiędzy PST i Ørsted stanowi solidną podstawę do rozwoju współpracy pomiędzy obiema spółkami. Realizacja tego kontraktu oznacza większe bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw gazu w Europie. W szczególności, po oddaniu do użytku gazociągu Baltic Pipe, gaz dostarczony przez Ørsted będzie mógł trafić do Polski jako część naszego zdywersyfikowanego portfela dostaw - powiedział Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG.

Umowa opiera się na istniejących umowach zakupu gazu ziemnego, których Ørsted jest nadal stroną. Obecnie Ørsted inwestuje wyłącznie w czystą energię i nie prowadzi już wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Ørsted nie zawiera nowych umów o zakupie gazu i nie odnawia istniejących długoterminowych umów o zakupie gazu.

Umowa z Gazpromem kończy się w roku 2028. I ta nowa umowa z duńską firmą zapewni naszemu krajowi pełną elastyczność i bezpieczeństwo w dostawach gazu – powiedział Jerzy Kwieciński

PST zamierza kupić ok. 70 TWh gazu ziemnego od 1 stycznia 2023 roku do 1 października 2028 roku. Surowiec pochodzić będzie z zasobów nabywanych przez Ørsted w ramach długoterminowych umów zakupu gazu ziemnego produkowanego przez Dansk Undergrunds Consortium (DUC) w duńskiej części Morza Północnego, podano też w komunikacie duńskiej spółki.

Ta umowa pozwoli nam na sprowadzanie gazu ziemnego, kiedy skończy się umowa z Gazpromem. Będziemy mogli transportować ten gaz rurociągiem Baltic Pipe, ale też sprzedawać na rynku niemieckim i przez rynek niemiecki transportować do Polski - powiedział Jerzy Kwieciński.

Dodał, że umowa pozwoli na sprowadzenie ok. 6,4 mld m3, czyli ok. 70 TWh gazu od 1 stycznia 2023 r. do 1 października 2028 r.

Oznacza to, że w skali roku to będzie dodatkowe 1 mld m3 gazu sprowadzonego do Polski, co będzie zapewniało nam i dywersyfikację dostaw, i zwiększenie bezpieczeństwa - podsumował Jerzy Kwieciński.

Oersted (dawniej DONG) to największa duńska firma energetyczna. Koncern, w którym państwo kontroluje 50,1 proc. akcji zajmuje się wydobyciem ropy i gazu oraz produkcją energii elektrycznej, jest m.in. największym światowym deweloperem morskich farm wiatrowych.

Założone w 2010 roku PST zajmuje się działalnością tradingową oraz sprzedażą gazu ziemnego i energii elektrycznej na rynkach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Spółka ma siedzibę w Monachium i posiada oddział w Londynie powołany do prowadzenia transakcji na rynku LNG. PST jest w 100 proc. własnością PGNiG SA. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

RO