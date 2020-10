Pierwsze zdjęcia z budowy szpitala na Narodowym

Portal wPolityce.pl jako pierwszy opublikował zdjęcia z placu budowy szpitala. A właściwie, z placu montażu szpitala

Budowa szpitala na Stadionie Narodowym / autor: Daniel Gnap/KPRM Budowa szpitala na Stadionie Narodowym / autor: Daniel Gnap/KPRM

Szef KPRM Michał Dworczyk informował, że pierwszy szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19, który będzie zlokalizowany na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie, będzie mieścił 500 łóżek, z czego 50 łóżek OIOM-owych.

Chcemy jasno powiedziecie, to nie jest szpital na teraz. Chociaż służba zdrowia boryka się z bardzo dużymi wyzwaniami, to system funkcjonuje. Musimy myśleć o sytuacjach różnych, również o czarnych scenariuszach i dlatego tego rodzaju placówka powstaje — stwierdził szef KPRM.

Jak zaznaczył, rząd chce, by szpital ten osiągnął gotowość do przyjęcia pacjentów, gotowość do funkcjonowania jak najszybciej.

wPolityce/KG