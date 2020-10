Premier: Liczba łóżek dla chorych zwiększy się do 30 tysięcy

Występując w programie „Gość Wydarzeń” na portalu polsatnews.pl premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że liczba łóżek dla chorych na COVID-19 zwiększy się do 30 tysięcy, a także stworzenie ośrodków rehabilitacji dla ozdrowieńców. „Mamy do czynienia dzisiaj z bardzo groźnym zjawiskiem - z drugą falą, i trzeba powiedzieć to tutaj również, że być może grozi nam trzecia fala, ponieważ zależni jesteśmy od tego, czy wynalezione zostanie lekarstwo bądź szczepionka na COVID-19 - zaznaczył premier

Premier podkreślił, że służby państwowe, służba zdrowia czynią starania, aby ratować każde życie i „stąd to wypośrodkowanie naszej strategii, między tymi, którzy chcieliby całkowitego lockdownu, a tymi negacjonistami, którzy nie chcieliby zamykać niczego. „Statystyka to nie wszystko. Każdy poszczególny przypadek, każdy poszczególny człowiek to wartość sama w sobie” – podkreślił premier.

Szykujemy się na poszczególne scenariusze w następujący sposób. Mamy pierwszą, drugą, trzecią i czwartą linię obrony. Pierwsza linia obrony, to nasze obostrzenia, maseczki, testowanie i wyłapywanie przypadków osób chorych. Druga to cały system szpitali, kwarantanny, izolacja, ale przede wszystkim ludzie, medycy. Trzecia linia to dodatkowe łóżka. Tych jeszcze nie ma, ale za kilka dni pojawi się ich w systemie dodatkowe 13 tys. - mówił premier, odpowiadając na pytanie gospodarza programu, Bogdana Rymanowskiego o to, czy system ochrony zdrowia wytrzyma dzienne przyrosty zakażeń na poziomie 15-20 tys. osób.

Czwartą linię obrony stanowią szpitale tymczasowe. Już dzisiaj budujemy je tak, by za dwa, trzy tygodnie były one gotowe – stwierdził premier Morawiecki.

Premier ustosunkował się także do kwestii wystarczającej liczby pracowników personelu medycznego, niezbędnego do opieki nad stale przybywającymi pacjentami z COVID-19 - w związku z szybką ekspansją pandemii. Mateusz Morawiecki podkreślił, że prowadzone są szkolenia internistów, pielęgniarek, by mogły obsługiwać respiratory.

Nasza strategia jest bardzo jasna. Naszą strategią jest ochrona całej służby zdrowia. Tak, żeby system mógł leczyć pacjentów zarówno z COVID-19, jak i to co odbudowywaliśmy latem, kiedy pandemia była w odwrocie - mówił Morawiecki. Premier zapewniał, że latem udało „się załatwić” m.in. pełne usprzętowienie, pół miliarda maseczek i rękawiczek. - Mamy teraz blisko 3 tys. wolnych respiratorów. Każdy szpital, który chciałby zwrócić się po respirator - zachęcam, nakłaniam do tego, by zwrócić się do Agencji Rezerw Materiałowych - dodał szef rządu.

Mamy do czynienia dzisiaj z bardzo groźnym zjawiskiem - z drugą falą, i trzeba powiedzieć to tutaj również, że być może grozi nam trzecia fala, ponieważ zależni jesteśmy od tego, czy wynalezione zostanie lekarstwo bądź szczepionka na COVID-19 - powiedział Morawiecki, przedstawiając założenia dalszej walki z pandemią koronawirusa. Szef rządu dodał, że Polska jest w stanie wykonać 80 tys. testów na koronawirusa dziennie.

Morawiecki zapowiedział m.in. zwiększenie liczby łóżek dla chorych na COVID-19 do 30 tysięcy oraz stworzenie ośrodków rehabliitacji dla ozdrowieńców. Podał, że rząd dysponuje odpowiednią liczbą respiratorów dla każdego szpitala.

Mateusz Morawiecki zaapelował, aby przygotować się na kontynuację szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa, podkreślając, że należy brać pod uwagę różne, nawet mało optymistyczne scenariusze. Według premiera trzeba zdać sobie sprawę z tego, że obecnie trudna sytuacja może się utrzymać. COVID-19 będzie z nami przez dłuższy czas. Musimy nauczyć się żyć, uczyć i pracować z koronawirusem. „Podchodzimy do pandemii z ogromną pokorą. Mamy na uwadze wszystkich pacjentów, staramy się zachować służbę zdrowia w nienaruszonym stanie. W miesiącach letnich bieżącego roku zabiegi onkologiczne były na tym samym poziomie co w roku ubiegłym”.

Premier podsumował także obecną sytuację gospodarczą Polski.

Z naszym spadkiem PKB, jednym z najniższych w Europie, na razie się bronimy, ale wymaga to zajmowania się dwoma bardzo ważnymi obszarami - zdrowiem i stabilnością gospodarczą. Nasza strategia - dystansowanie się, dezynfekcja i maseczki – podkreślił Mateusz Morawiecki. KE i OECD przewidują, że nasz wzrost gospodarczy łącznie licząc będzie najsilniejszy w całej UE. Będę się bardzo cieszył jeśli tak się okaże, bo to będzie oznaczało, że nasza gospodarka przeszła przez pandemię w miarę suchą stopą - zaznaczył szef rządu.

