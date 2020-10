USA: Polska zbliżyła się do USA, to sukces polityki Trumpa

Polska zbliżyła się do Stanów Zjednoczonych, to sukces polityki zagranicznej prezydenta USA Donalda Trumpa - ocenił w artykule na portalu The Hill bliski współpracownik Trumpa, były amerykański ambasador w Niemczech Richard Grenell

Grenell odnotowuje, że mija rok, odkąd prezydent Trump, w koordynacji z ambasador USA Georgette Mosbacher, zaprosił Polskę do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego. Włączenie do niego umożliwia Polakom przyjazd do USA w celach biznesowych i turystycznych na 90 dni bez konieczności ubiegania się o wizę. Obecnie przyjazdy są utrudnione z powodu obowiązujących ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Grenell twierdzi, że decyzja Waszyngtonu o przyjęciu Polski do programu odzwierciedla „nieustające skupienie Trumpa na amerykańskiej gospodarce”. W tym kontekście wskazuje, że w 2017 r. z krajów objętych ruchem bezwizowym przybyły do USA 23 miliony podróżnych, przyczyniając się do wzrostu działalności gospodarczej, a USA są głównym inwestorem spoza UE w Polsce.

Zniesienie dla Polaków wymogu posiadania wizy świadczy także według Grenella o zacieśniającej się relacji między Waszyngtonem i Warszawą za administracji Trumpa. To świadectwo rozwijających się specjalnych relacji Polski z USA i jej zdolności do współpracy z Ameryką w priorytetowych sprawach związanych z bezpieczeństwem - dodaje.

Grenell uważa także, że to dowód na „rosnącą geopolityczną siłę Polski w Europie”. „Gdy Niemcy lawirują między NATO i Rosją, a Francja stara się o pełnoprawne porozumienie z Moskwą, Polska wyrosła na najsilniejszego sojusznika USA w UE i NATO w kwestii rosyjskiego zagrożenia. Trump uznał rosnące znaczenie Polski w zachodnim sojuszu, proponując relokację tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec do Polski i wzmacniając dwustronną współpracę obronną” - stwierdza.

Grenell to bliski współpracownik prezydenta Trumpa oraz były ambasador USA w Niemczech i były p.o. dyrektora Wywiadu Narodowego. Obecnie jest doradcą Republikanów w kontaktach ze środowiskami LGBT oraz specjalnym wysłannikiem prezydenta na rozmowy pokojowe między Serbią i Kosowem.

