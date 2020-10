Naimski: połączenie spółek. Prace nad elektrownią jądrową

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz Polskie LNG podpisały porozumienie w sprawie planu połączenia spółek.

Połączenie nastąpi na podstawie artykułu 492 § 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Polskie LNG na Spółkę Gaz-System.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki - odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Nie ma przesłanek, by utrzymywać spółkę Polskie LNG, powołaną do budowy terminala LNG, gdy terminal już jest i działa - tak pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski uzasadnił połączenie Polskiego LNG z Gaz - Systemem.

Uznaliśmy, że takie dublowanie jest nieracjonalne i to jest powód połączenia” - dodał pełnomocnik. Poinformował, że „cała procedura formalnie rzecz biorąc ma szanse zakończyć się do końca roku”.

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 Gaz-System planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. W ocenie spółki dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

Projekt Baltic Pipe toczy się zgodnie z harmonogramem i bez opóźnień - poinformował w czwartek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Jak podkreślił, Gaz-System od 2017 r. wydał już na Baltic Pipe prawie 5 mld zł.

Inwestycje Gaz-Systemu są bardzo istotne dla rozwoju całej polskiej gospodarki, a polityką operatora jest wspomaganie polskich firm w długoletnim procesie inwestycyjnym - podkreślił Piotr Naimski.

Polityka państwowego inwestora uwzględnia wspomaganie polskich firm, by ostatecznie mogły konkurować z największymi konsorcjami budowlanymi, które w Polsce stają do przetargów - dodał Naimski.

Jak zaznaczył, firmy, które realizowały i realizują projekt Baltic Pipe to w prawie 80 proc. podmioty z kapitałem polskim, pozostałe to firmy zagraniczne jako generalni wykonawcy, ale 90 proc. ich podwykonawców jest z Polski.

Jak mówił pełnomocnik, są takie firmy, które kilka lat temu zaczynały jako niewielkie, ale przechodząc do kolejnych etapów wielkiego programu, rosły razem z inwestycjami i są już w stanie być organizatorami dużych inwestycji.

W środę Gaz-System wybrał wykonawców budowy wszystkich elementów lądowych Baltic Pipe w Polsce. Chodzi o gazociąg Goleniów-Lwówek, gazociąg Niechorze-Płoty oraz tłocznie gazu Goleniów, Odolanów i Gustorzyn.

W maju wykonawcą podmorskiej części Baltic Pipe została firma Saipem Limited, która ułoży gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Uruchomienie gazociągu planowane jest na 1 października 2022 r.

Wczoraj Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało o podpisaniu umowy z duńską firmą na dostawy gazu w latach 2023 – 2028.

Gaz-System jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Polska powinna wybrać technologię i partnera do budowy elektrowni jądrowej pod koniec 2021 r., poinformował Piotr Naimski.

Zapytany o rozmowy z dostawcami technologii z różnych państw odpowiedział, że „mogą być różne opcje” i są one rozważane.

Spółka celowa PGE EJ 1 - która ma zostać przejęta przez Skarb Państwa - prowadzi nadal prace nad raportem środowiskowym i lokalizacyjnym dla elektrowni.

To są prace, które muszą być zakończone w perspektywie najbliższego roku. I będą zakończone - wskazał minister.

Koszt i sposób finansowania projektu jądrowego będą natomiast przedmiotem rozmów polsko-amerykańskich, wyjaśnił.

Polska i Stany Zjednoczone podpisały strategiczną umowę o współpracy w celu rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej. Zgodnie z postanowieniami umowy, w ciągu 18 miesięcy powstanie raport zawierający rezultaty prac przygotowawczych i projektowych wykonanych przez czołowe amerykańskie firmy sektora cywilnej energetyki jądrowej oraz propozycję struktury finansowania programu.

PAP/RO