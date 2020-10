Już dziś poznamy laureatów Polskich Kompasów 2020

To wyjątkowy czas, zatem tegoroczna inauguracja „Polskiego Kompasu 2020” także stała się nietypowa. Wydanie „Rocznika Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych”, przygotowane przez redakcję „Gazety Bankowej” od tygodnia dostępne jest w wersji elektronicznej w aplikacjach, w tym samym czasie redakcja ekonomiczna Grupy Medialnej Fratria przyznała coroczne wyróżnienia „Polskie Kompasy”. Uroczystość nagrywana przez kilka dni, zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego – dziś zostanie zaprezentowana widzom telewizji wPolsce.pl

„Polski Kompas” w ciągu sześciu lat stał się ważną i oczekiwaną publikacją na polskim rynku wydawnictw gospodarczych i ekonomicznych. Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych, jest co roku okazją do podsumowania działań podejmowanych przez rząd i uczestników rynku, a także – a może przede wszystkim – prognozą, swoistym drogowskazem i zapowiedzią wydarzeń w kolejnym roku. „Polski Kompas – rocznik instytucji finansowych i spółek akcyjnych” w założeniach redakcyjnych jest bieżącym podsumowaniem stanu gospodarki, przeglądem instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, a także spółek notowanych na GPW i zgłoszonych w UKNF.

Na łamach „Polskiego Kompasu” co roku znajdują miejsce publikacje przygotowane przez uczestników rynku i osoby bezpośrednio zaangażowane w kreowanie polityki gospodarczej Polski, a także ekonomistów, analityków i dziennikarzy ekonomicznych. Wśród autorów są m.in. Prezes Rady Ministrów, wicepremierzy, 23 obecnych i byłych ministrów, wiceministrów i sekretarzy stanu, prezesi urzędów centralnych, w tym: Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowej Izby Rozliczeniowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, 16 profesorów ekonomii i zarządzania największych polskich uczelni, w tym rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz 46 prezesów, wiceprezesów i szefów rad nadzorczych największych polskich firm państwowych i prywatnych, w tym 12 prezesów i członków zarządów banków i firm ubezpieczeniowych.

Tradycyjnie już, podczas uroczystej inauguracji rocznika mamy zaszczyt wręczyć Polskie Kompasy – które trafiają do przedsiębiorstw i przedsiębiorców szczególnie zaangażowanych w rozwój polskiej gospodarki, Polski Kompas otrzymują też wyjątkowe osoby reprezentujące świat polityki i gospodarki. Wśród laureatów są m.in. premier Mateusz Morawiecki, premier Beata Szydło, prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, prezes PFR Paweł Borys, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, prezes PKP SA Krzysztof Mamiński, Michał Mierzejewski, dyrektor zarządzający Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie. Kompasy otrzymali również Patryk Jaki – jeszcze jako wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący komisji ds. reprywatyzacji, w ubiegłym roku minister finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz Michał Woś, minister ds. pomocy humanitarnej. Statuetki zdobią dziś – jak wierzymy – biura PGNiG, Giełdy Papierów Wartościowych, PZU, Poczty Polskiej, PKN Orlen, Grupy Energa, KGHM Polska Miedź, SGB Banku czy Totalizatora Sportowego.

Kto w tym roku otrzyma Polski Kompas? Co powiedzieli laureaci odbierając charakterystyczne statuetki? – przekonamy się już dziś wieczorem. Na antenie telewizji wPolsce.pl – dziś, 22.10 o godz. 19.00 relacja z uroczystości. Wydarzenia wyjątkowego, powstającego kilka dni, by każdy nagrodzony miał okazję do krótkiego wystąpienia, a uroczystość pozostała wyjątkowym wydarzeniem. Bo taki jest też „Polski Kompas” – jedyne takie wydawnictwo na polskim rynku.

Wersja drukowana „Polskiego Kompasu” w limitowanym nakładzie trafia do najważniejszych osób w Polsce, do wszystkich z ponad stu autorów, a także na biurka menedżerów kluczowych dla polskiej gospodarki instytucji i przedsiębiorstw. Wersja elektroniczna jest do pobrania na portalu www.gb.pl oraz w aplikacji „Gazety Bankowej” w App Store, Google Play i AppGallery.

Zapraszamy do lektury - pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

