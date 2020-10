Iga Świątek królową mediów

Iga Świątek spektakularnie podbiła media i serca Polaków. W ciągu dwóch tygodni we wszystkich mediach na jej temat pojawiło się ponad 70 tys. publikacji.

W dwa tygodnie, od 4 października, kiedy Iga Świątek zakwalifikowała się do ćwierćfinałów French Open 2020, a następnie zwyciężyła w finale, we wszystkich mediach na jej temat pojawiło się ponad 70 tys. publikacji. Dotarcie zmonitorowanych materiałów to prawie 429 mln potencjalnych kontaktów o wartości ekwiwalentu reklamowego (AVE) prawie 97 mln zł. W samych stacjach radiowych i telewizyjnych na temat sukcesu tenisistki wyemitowano w tym okresie aż 712 wiadomości – podaje Instytut Monitorowania Mediów IMM (www.imm.com.pl).

Zainteresowanie sportsmenką pojawiło się 4 października w dniu jej zakwalifikowania się do ćwierćfinałów French Open 2020, Roland Gaross - wówczas na jej temat w mediach zanotowano już 3,6 tys. publikacji o dotarciu 21 mln potencjalnych kontaktów. Iga Świątek jest pierwszą Polką, która zwyciężyła w międzynarodowych mistrzostwach Francji w tenisie, pokonując w finale Amerykankę, Sofię Kenin i zdobywając przy tym wielkoszlemowy puchar. W dniu zwycięstwa - 10 października br., we wszystkich mediach zanotowano już z kolei 15 826 publikacji związanych z jej sukcesem o dotarciu prawie 75 mln potencjalnych kontaktów.

W okresie 4 - 18 października łącznie w radiu i telewizji pojawiło się 712 materiałów, z czego aż 590 to komunikaty radiowe. Całkowity ekwiwalent reklamowy (AVE) wszystkich wzmianek to prawie 4 mln zł, a ich dotarcie wyniosło 75 mln potencjalnych kontaktów. Materiały, które okazały się mieć największe dotarcie objęły tytuły: Program 24 Polskiego Radia, TVN24, Program I Polskiego Radia, TVP Info i Radio Gdańsk.

W tym czasie w prasie pojawiło się 621 publikacji o łącznym dotarciu wynoszącym prawie 40 mln potencjalnych kontaktów i ekwiwalentem reklamowym (AVE) o wartości 19 mln zł. Najwięcej materiałów (149) pojawiło się 12 października w takich tytułach jak: Tele Tydzień, Gazeta Wyborcza, Fakt, Newsweek, Do Rzeczy, Rzeczpospolita, czy Przegląd Sportowy. Wśród ogólnie najbardziej zasięgowych tytułów prasowych, które pisały na ten temat znalazły się: Tele Tydzień, Życie na Gorąco, Fakt, Super Express, Gazeta Wyborcza, Polityka i Newsweek.

W portalach i mediach społecznościowych pojawiło się ponad 68 tys. wzmianek o dotarciu w wysokości ponad 313 mln potencjalnych kontaktów i ekwiwalencie reklamowym (AVE) na poziomie 73 mln zł. Najwięcej publikacji zanotowano na Twitterze, na którym w analizowanym okresie opublikowano łącznie aż 52 028 tweetów i retweetów o dotarciu ponad 71 mln potencjalnych kontaktów.

Najwyższą wartość dotarcia zaobserwowano natomiast na platformie Facebook (133 tys. potencjalnych kontaktów), gdzie w okresie 2 tygodni pojawiło się ponad 3,5 tys. materiałów, a najwyższy ekwiwalent reklamowy (AVE) wygenerowały portale internetowe (56 mln zł), gdzie pojawiło się prawie 11 tys. publikacji. Najbardziej zasięgowe wpisy dotyczące social mediów pochodziły z następujących kont: Orange (Facebook), Iga Świątek (Twitter), annalewandowskahpba (Instagram).

IMM/RO