Polska własność i polski kapitał najlepszą gwarancją bezpieczeństwa Polski i Polaków

Wystąpienie wicepremiera Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, wygłoszone przy odbieraniu Nagrody Polski Kompas 2020

Traktuję tę nagrodę jako nagrodę dla wszystkich, nie dla siebie, nie tylko dla Ministerstwa Aktywów Państwowych – które powstało właściwie u progu tych wielkich wyzwań, u progu tej pandemii, bo samo ministerstwo nie ma jeszcze roku w tej chwili – ale też jako wyraz uznania dla prezesów, zarządów, rad nadzorczych, pracowników wszystkich spółek Skarbu Państwa, które tak odważnie i z tak wielką energią włączyły się od pierwszych chwil do działania, gdy spadła na nas ta plaga zupełnie nieoczekiwana, nieznana, przerażająca bardzo wielu. Włączyły się w walkę z epidemią koronawirusa i włączyły się w pomoc dla Polaków, realizując swoją wielką misję społecznej odpowiedzialności.

Kiedy rok temu spotykaliśmy się na gali, nie mogliśmy przewidzieć, że najbliższy rok będzie tak niezwykły, tak trudny, pełen wyzwań, zweryfikuje tak wiele lat debat i myślenia o gospodarce. Przecież tak długo Polacy byli trzymani przez wielu mędrców, polityków, ekonomistów w takim przeświadczeniu, że właściwie państwo nie ma swojej roli w gospodarce, że kapitał nie ma narodowości, że to, iż tak znaczna część polskiej gospodarki znajduje się w rękach obcego kapitału, to właściwie nic złego. Wręcz przeciwnie – że to bardzo dobrze, bo to możliwość nowych inwestycji, nowych technologii, które do tej naszej polskiej gospodarki wchodzą, a właściwie każda własność państwowa w gospodarce to relikt dawnej epoki i powinno być to z gospodarki wyrugowane. Ten rok pokazał, jak niewłaściwe to były twierdzenia i jak właściwa była ta polityka, którą moja formacja polityczna, Prawo i Sprawiedliwość, realizuje od pięciu lat sprawowania władzy w Polsce, ale również, o której mówi i którą konsekwentnie promuje przez te wszystkie lata, kiedy nie mieliśmy szansy odpowiadać za polskie sprawy. Ta polityka, która mówi, że polska własność i polski kapitał to coś, co jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa Polski i Polaków. Stąd tak ważna rola spółek Skarbu Państwa, bo w polskich warunkach to właśnie spółki Skarbu Państwa są największymi przedstawicielami rodzimego kapitału. To największe firmy, które są firmami w całości, albo w części firmami polskimi i w takich sytuacjach, w jakich borykamy się dzisiaj i borykaliśmy się przez ostatnie miesiące, te spółki pokazały, że mogą być dobrym narzędziem dla państwa, dla władz Polski do tego, aby skutecznie realizować politykę walki z koronawirusem.

To spółki Skarbu Państwa były pierwszymi, które przestawiały swoją produkcję na tak coś, wydawałoby się, mającego mało wspólnego z ich normalną działalnością jak produkcja płynu dezynfekującego, maseczek, kombinezonów ochronnych, tego wszystkiego, czego brakowało w pierwszych tygodniach, gdy znaleźliśmy się na pierwszej linii frontu walki o życie i zdrowie Polaków.

Potem przyszły zakupy sprzętu medycznego, maseczek, wszystkiego, co było potrzebne do sprawnej ochrony naszych obywateli przed chorobą. Zakupy, które nie mogły być zrealizowane, gdyby nie szybkie działania spółek Skarbu Państwa, które mając swoje kanały i kontakty handlowe na całym świecie, mogąc realizować zakupy szybko, spowodowały, że Polakom tych środków medycznych w tym najważniejszym momencie nie zabrakło.

Przyszła pomoc rzeczowa dla instytucji ochrony zdrowia, dla inspekcji sanitarnej. Te wszystkie infolinie, ten sprzęt dostarczany do szpitali, sprzęt medyczny, samochody – wszystko to spowodowało, że nasz system ochrony zdrowia wytrzymał to ogromne obciążenie walki z koronawirusem. To też wielki udział spółek Skarbu Państwa.

To również pomoc finansowa. Dziesiątki milionów złotych przekazanych na walkę z koronawirusem. Każdy, kto spojrzy na to zaangażowanie, dostrzeże, że obok spółek Skarbu Państwa naprawdę nie było innych. Nie było wielkich międzynarodowych koncernów, które tu, w Polsce, zarabiają, które realizują swoje gospodarcze interesy. Nie było wielkich firm prywatnych, które w ten sam sposób by się zaangażowały w te działania. Na spółki Skarbu Państwa mogliśmy liczyć w każdej chwili i możemy liczyć na nie również teraz, kiedy mamy kolejną falę epidemii i kiedy znowu potrzebne są niestandardowe działania. Drugi aspekt, o którym chciałbym powiedzieć i zwrócić na niego uwagę, to ogromne wyzwania, które stoją przed Polską. Wyzwania równoważenia różnego rodzaju działań w tym trudnym momencie. Spółki Skarbu Państwa dają bezpieczeństwo, dają wsparcie, ale musimy również dbać o to, aby one, jak i ten biznes prywatny – małe, średnie, większe polskie firmy prywatne – jak najmniej ucierpiały w tym czasie, w którym się znajdujemy. Gospodarka, jej możliwość działania, jej kondycja to coś, co decyduje dzisiaj i będzie decydować w przyszłości o tym, jak będą żyć Polacy, jak silna będzie Polska i jaka będzie jakość życia Polaków.

Musimy dzisiaj zrobić wszystko, by uchronić gospodarkę przed tym, co najgorsze, przed gwałtowną recesją, przed gwałtownym wzrostem bezrobocia, abyśmy nie cofnęli się o wiele lat, można powiedzieć o dziesiątki lat, i nie zmarnowali tego wszystkiego, co było naszym wielkim wspólnym udziałem w ostatnich latach, czyli wzrost gospodarczy, poprawa jakości życia Polaków, likwidacja plag, jak bieda, wykluczenie, bezrobocie. Udaje nam się to w tej chwili realizować.

Dzięki konsekwentnej, skutecznej polityce naszego rządu znajdujemy właściwą drogę, ten złoty środek, pomiędzy zdrowiem i życiem Polaków a wyzwaniami, jakie stoją przed polską gospodarką. Udaje nam się znaleźć tę właściwą drogę, czyli z jednej strony na tyle ograniczyć naszą społeczną i gospodarczą aktywność, aby zdrowie Polaków było chronione, a z drugiej strony, aby gospodarka nie ucierpiała zbytnio, a tam, gdzie cierpi, gdzie ponosi straty, by te straty wyrównywać. Dlatego uruchomiliśmy bezprecedensową pomoc dla firm w postaci tarczy antykryzysowej, zwolnień z podatków i opłat w postaci ratowania miejsc pracy poprzez dopłaty za tzw. postojowe.

Udało nam się osiągnąć znakomity efekt. Dzisiaj Polska jest krajem, który na tle innych państw europejskich ucierpiał stosunkowo najmniej. Mamy niewielki wzrost bezrobocia, mamy co prawda recesję, ale stosunkowo niską w porównaniu z innymi, bo średni szacunek recesji w tym roku to minus 3,2 proc. Na tle krajów Unii Europejskiej wyglądamy naprawdę dobrze. Jest wiele krajów, które mają prognozowany spadek wzrostu gospodarczego na poziomie grubo poniżej 10 proc., a nawet prawie 20 proc. Mamy dzisiaj kraj i gospodarkę, która przechodzi przez ten niezwykle trudny okres z możliwie najmniejszymi stratami.

Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że to polityka, którą będziemy kontynuować. To jest polityka, która przynosi dobre efekty. To polityka, która się sprawdziła w tych miesiącach za nami, i chcemy, aby taką drogą iść również w tych najbliższych tygodniach oraz miesiącach, gdzie – jak wszystko wskazuje – będziemy się borykać z nową falą epidemii. Chcemy chronić Polaków, chronimy Polaków, będziemy chronić Polaków, ich zdrowie i życie, ale będziemy również chronić polską gospodarkę przed złymi skutkami tego, co mogłoby się zdarzyć, gdybyśmy podejmowali mniej rozsądne, mniej przemyślane decyzje.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za tę nagrodę. Traktuję ją także jako zobowiązanie do tego, aby jeszcze intensywniej pracować nad wzmocnieniem polskiego biznesu i polskich spółek Skarbu Państwa. Temu służy wiele działań, które moje ministerstwo, mimo tej trudnej sytuacji, w której się znajdujemy, podejmowało, podejmuje i będzie podejmować, jak fuzje, połączenia, budowanie silnych podmiotów gospodarczych zdolnych konkurować na rynku europejskim oraz światowym, będących takimi czempionami polskiego biznesu. Będziemy tę politykę kontynuować, ale również w imieniu polskiego rządu chciałbym zapewnić, że te priorytety, które przez ostatnie pięć lat nam przyświecały, czyli silna gospodarka, Polska silna poprzez swoją gospodarkę, poprzez wzrost gospodarczy, na drogę którego chcemy jak najszybciej wrócić; Polska, która buduje swoją podmiotowość w Europie, w Unii Europejskiej; Polska, która również w tej sytuacji, w której jesteśmy, jest Polską solidarną ze swoimi obywatelami, ale także z obywatelami innych krajów, która chce pomagać i pokazuje, że Polska i Polacy to ten naród, który nie myśli tylko o sobie, lecz również o interesie wspólnym. Chcemy taką Polskę budować, taką Polskę wzmacniać, aby była silna i by liczyła się w Europie, by ten trudny czas, w którym jesteśmy, w żadnym wypadku tego nie zmienił.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za tę nagrodę i dziękuję wszystkim, którzy wspierają dzisiaj polski rząd w jego działaniach.

