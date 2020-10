Firmy nagrodzone Polskimi Kompasami. Oto dlaczego

Nagrody Polskiego Kompasu 2020 dla firm oraz prezesów przyznane. Oto czym się kierowaliśmy

POLSKI KOMPAS za efektywne instrumenty wsparcia rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz za odwagę w budowaniu finansowej części projektu Trójmorza otrzymuje prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Beata Daszyńska-Muzyczka

Gdy kilka lat temu (2016) powstawała Grupa PFR, w której – co naturalne - znalazł się polski bank rozwoju, wydawać się mogło, że stanie się jedną z kilku instytucji realizujących po prostu skoordynowane zadania w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Nic bardziej mylnego… Sięgający historią do 1924 roku Bank Gospodarstwa Krajowego stał się tymczasem (w ostatnich latach) niezwykle sprawnie działającym polskim bankiem rozwoju, którego polscy przedsiębiorcy potrzebowali, by realizować najbardziej ambitne plany inwestycyjne. Gwarancje i programy wsparcia polskich firm są dziś wizytówką BGK, a projekt Trójmorza, w który pani prezes Beata Daszyńska Muzyczka zaangażowała się osobiście – pozwolił BGK na realizację niezwykle śmiałej strategii budowy Funduszu Trójmorza.

Jakie znaczenie ma silny bank rozwojowy przekonaliśmy się w czasie kryzysu, gdy to właśnie BGK był instytucją uruchamiającą gwarancje nazywane dziś tarczą antykryzysową 0.1, bo ruszyły jeszcze przed dużymi programami rządowymi.

Ogromne podziękowania. To dla mnie i wszystkich pracowników BGK który za chwilę będzie miało 100 lat ogromne wyróżnienie i cieszę się, że znaleźliśmy się w tum zacnym gronie, które myśli przez pryzmat ochrony gospodarki. To ogromny zaszczyt dla mnie, wszystkich pracowników, dla BGK. BGK uruchomił tarcze, gwarancje de minimis spowodowały dostarczanie płynności dla przedsiębiorców, którzy już wtedy mieli problemy z płynnością swoich firm. To pozwoliło wypłaszczyć skutki koronawirusa. Dziś wiemy, że mieliśmy plan wyjątkowy na skalę europejską, bardzo holistyczne rozwiązanie jak bez możliwości generowania zysków. Dopłaty do zwolnienia z ZUS to była pierwsza tarcza finansowa. Warto było pomoc przeczekać ten kryzys. To był moment zastanowienia się nad nowymi modelami biznesowymi. Tu wchodzi system gwarancji BGK. To dopłaty do odsetek, to uruchomienie programów pomocowych wraz z dopłatami do odsetek. W końcu gwarancje faktoringowe. To był czas znalezienia i wyznaczenia kierunku właśnie polskiego kompasu - mówiła prezes BGK.

POLSKI KOMPAS dla Grupy Lotos SA za optymalne wykorzystywanie pozycji rynkowej w poszukiwaniu innowacyjnych, zielonych technologii w produkcji paliw - także paliw alternatywnych oraz za odwagę w przystąpieniu do tworzenia polskiego koncernu multienergetycznego

Jest dziedzina bez której nie może obyć się dziś żadna inicjatywa – tym bardziej inauguracja Polskiego Kompasu. Mam na myśli transformację energetyczną i sformułowanie, które pada dziś właściwie na wszystkich spotkaniach biznesowych – green deal. Spółka, którą postanowiliśmy wyróżnić ma na tym polu niemałe osiągnięcia. Chciałbym przytoczyć wypowiedź, która poniekąd zainspirowała nas do przyznania statuetki firmie, która miniony rok uznać może za niezwykle efektywny, innowacyjny, choć z wielu powodów też niełatwy…

Dziś transformacja energetyczna pokazuje, że szykują się zmiany, ten proces stawia przed nami pytania, na które trzeba szukać odpowiedzi. Dlatego pracujemy w tak zaawansowany sposób nad paliwem wodorowym. Mamy w planie otwarcie stacji wodorowych oraz oczyszczanie wodoru do stanu idealnej niemal czystości. Wszystkie te działania prowadzone są po to, żeby odpowiadać na wyzwania współczesnego rynku, ale mamy świadomość, że łatwiej i efektywniej można prowadzić je w większej grupie, z większym kapitałem intelektualnym. To właśnie dlatego fuzja jest drogą, wobec której nie ma alternatywy – mówił podczas wcześniejszego Forum Ekonomicznego prezes Grupy LOTOS, Paweł Jan Majewski.

Grupa LOTOS to przede wszystkim zaangażowani ludzie. Bez ciężkiej pracy kadry i całej grupy kapitałowej nie byłoby tej nagrody ale tez i pozycji, w której w tej chwili ta grupa się znajduje. Pragnę podziękować całej kapitule i wszystkim pracownikom. Nieustannie rozwijamy firmę inwestując w nowe technologie. Jesteśmy także u progu bardzo ważnego wydarzenia z przedplanowanym przejęciem kapitałowym przez grupę Orlen. Daje to szanse na dołączenie do grona multienergetycznego czempiona. Będziemy budować potęgę polskiej gospodarki. Zbudujemy liczący się podmiot na rynku europejskim. Głęboko wierzę, że to zakończy się sukcesem, mimo kryzysu pandemii. Jeszcze raz dziękuje za to wyróżnienie i życzę państwu dużo zdrowia w tym trudnym czasie - powiedział prezes Grupy LOTOS, Paweł Jan Majewski po odebraniu nagrody.

POLSKI KOMPAS dla British American Tobacco Polska za tworzenie w Polsce centrum biznesowego opartego na inwestycjach w najnowsze technologie, co oznacza lepsze jutro nie tylko dla konsumentów, ale i polskiej gospodarki

W czasie organizowanego przez redakcję ekonomiczną Grupy Medialnej Fratria Forum wGospodarce.pl mieliśmy okazję do podkreślenia roli, jaką mogą odegrać globalne przedsiębiorstwa inwestujące w Polsce. Wśród nich jest firma, która od lat podejmuje strategiczne działania inwestycyjne właśnie w Polsce, lokując tu nie tylko produkcję, kluczowe akwizycje i R&D, ale też tworząc w Polsce główne elementy biznesowej działalności na terenie Europy. BAT w Augustowie to produkcja wyrobów tytoniowych, w rozwój której tylko w ciągu ostatnich trzech lat zainwestowano ok. 650 mln zł. Jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych Grupy BAT na świecie. CHIC Group to spółka zarządzająca największą siecią dystrybucji i sprzedaży papierosów elektronicznych w Europie oraz fabryką płynów do papierosów elektronicznych w Ostrzeszowie, w Polsce BAT zarządza też nowoczesnym centrum badań i rozwoju eSmoking Institute, zlokalizowanym w Poznaniu.

Wiosną British American Tobacco rozpoczął wdrażanie nowej strategii, której celem ma być „lepsze jutro” [ ang. A Better Tomorrow ]. Wśród nadrzędnych celów wymienia się generowanie coraz większej części przychodów z produktów alternatywnych, ograniczenie wpływu działalności na zdrowie konsumentów oraz realizację zobowiązań środowiskowych i społecznych.

Jestem onieśmielony, że BAT dołącza do tego grona. Tworzymy w Polsce główne elementy działalności na terenie Europy. To produkcja 650 mln zł w ciągu 3 lat. Jeden z najważniejszych zakładów produkujących na świecie. W Polsce nowoczesne R&D w Poznaniu. A wiosną nowy program celem lepsze jutro. Minister Kościński mówił, że nie ma już miejsca na pieniądze z helikoptera. Ale tez na akcyzę proszę nie patrzeć jak na helicopter money. Jesteśmy otwarci do tego dialogu jako cała branża - stwierdził Roman Jamiółkowski po odebraniu nagrody.

POLSKI KOMPAS dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA – za skuteczną, pełną determinacji walkę o prawa polskiego koncernu gazowego na europejskim rynku oraz aktywność w budowaniu niskoemisyjnej gospodarki

W ubiegłym roku za ambitne i kompetentne prowadzenie resortów gospodarczych, które stały się partnerem przedsiębiorców i biznesu, uwalniając potencjał gospodarczy i najlepsze wyniki gospodarcze Polski 30 lat po transformacji ustrojowej nagradzaliśmy na tej scenie ówczesnego ministra finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. Pan minister kilka tygodni po gali zasiadł za sterami polskiego koncernu gazowego – PGNiG. Już wtedy wiadomo było, że spółka z pewnością da o sobie znać, bo minister, prezes Kwieciński zadba o to, by „ambitnie” poprowadzić firmę tak istotną dla transformacji energetycznej. Jednak medialny aplauz PGNiG zdobył za działania, o których już dziś wspominaliśmy – to konsekwentna egzekucja prawa i naszych praw, w tym przypadku przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie. Spór dotyczący cen gazu w kontrakcie jamalskim i dostosowania ich do warunków rynkowych oznaczać mógł długotrwałą, niekończąca się wręcz wymianę argumentów z rosyjskim Gazpromem. Tymczasem, dzięki determinacji i znajomości specyfiki rynku oraz dzięki błyskawicznym reakcjom negocjatorów z Polski – PGNiG wygrało proces i odszkodowanie równe 6 mld. zł.