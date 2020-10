Morawiecki: od soboty cała Polska w strefie czerwonej

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił podczas konferencji prasowej w piątek, że od soboty cała Polska znajdzie się w czerwonej strefie, podkreślając, że obecnie najważniejszą rzeczą jest przerwanie transmisji wirusa i zahamowanie rozwoju pandemii. Szkoła podstawowa w klasach od 4 do 8 będzie funkcjonować w trybie zdalnym, dodał premier

Szef rządu poinformował, że cała Polska od soboty staje się strefą czerwoną.

Wszystkie te zasady, do których przyzwyczaili się ci mieszkańcy, którzy w strefie czerwonej żyją, mieszkają, pracują, uczą się, obowiązują na terytorium całej Rzeczpospolitej - podkreślił Morawiecki.

Ponadto, jak poinformował premier, zajęcia w szkołach podstawowych w klasach od 4 do 8 będą odbywały się w trybie zdalnym po to, żeby zmniejszyć kontakty społeczne i natężenie ruchu w środkach komunikacji publicznej.

Premier Morawiecki podkreślił, że jeśli będzie konieczny głęboki lockdown, trzeba będzie się na taki krok zdecydować.

Gdyby wprowadzane obecnie obostrzenia nie zadziałały, jeśli będzie konieczny głęboki lockdown, trzeba będzie się na ten krok zdecydować - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Premier na konferencji prasowej w Warszawie wskazywał, że gdyby wprowadzane obostrzenia związane z epidemią nie działały, będzie trzeba dokonywać głębszego zamknięcia poszczególnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.

Podkreślał, że najważniejsze jest zdrowie, życie i stabilność systemu służby zdrowia.

Na razie są jeszcze dostępne łóżka z respiratorami, to jest około 40 procent. Ale musimy zdawać sobie sprawę, że tego, że jeśli będą potrzebne dalsze drastyczne kroki - jak zamknięcie granic jak było wiosną czy różne zakazy przemieszczania się albo głęboki lockdown, zamknięcie bardzo wielu dziedzin życia gospodarczego - to trzeba będzie się na taki krok zdecydować, o ile nie nastąpi wypłaszczenie, zahamowanie przyrostu zakażeń - powiedział szef rządu.

Morawiecki zaznaczył, że działania wszystkich osób mogących mieć wpływ na zahamowanie rozwoju epidemii muszą być bardzo zdecydowane, ponieważ liczba zachorowań zbliża się do 15 tys. dziennie.

Nasze działania muszą być bardzo zdecydowane, musimy zahamować przyrosty zakażeń; liczba zachorowań w Polsce zbliża się do 15 tysięcy dziennie; liczba zajętych łóżek przekroczyła 10 tysięcy; 18 tysięcy jest dostępnych - powiedział szef rządu.

Premier stwierdził na konferencji prasowej, że sytuacja epidemiczna nadal jest niedobra i mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem zakażeń koronawirusem. Zwrócił uwagę, że ostatniej doby wykonano ponad 60 tys. testów, a liczba kolejnych osób, u których wykryto zakażenie zdecydowanie przekroczyła 13 tys.

Premier zapowiedział kontynuację wszelkich działań ukierunkowanych na ochronę społeczeństwa. Nasze działania muszą być bardzo zdecydowane, dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż jeszcze miesiąc temu. 23 września poziom zachorowań oscylował wokół tysiąca (..) dzisiaj ta liczba zbliża się do 15 tysięcy dziennie - powiedział premier.

Jak mówił, średnia zachorowań w Europie to około 170 osób na 100 tys. mieszkańców, a w Polsce jest to ok. 160 osób na 100 tys. mieszkańców.

Morawiecki przekazał, że obecnie w Polsce liczba zajętych łóżek dla pacjentów z COVID-19 przekroczyła 10 tys., a łącznie dostępnych łózek jest 18 tys.

Cały czas jeszcze ten bufor jest, ale nas bardzo niepokoi tempo przyrostu, musimy zahamować przyrosty zakażeń; obostrzenia będą miały swój skutek za 10-14 dni - zaakcentował premier.

Pomiędzy 8 a 16 młodzież wychodzi tylko pod opieką dorosłych

W godzinach od 8 do 16 dzieci i młodzież nie mogą same przemieszczać się, spotykać w grupach; mogą wychodzić tylko pod opieką dorosłego - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Podczas konferencji prasowej Morawiecki podkreślił, że odpowiedzialność za efektywność naszych działań spoczywa na wszystkich, także na dzieciach i młodzieży.

Lokale gastronomiczne działają wyłącznie w trybie „na wynos” przez okres dwóch tygodni

Lokale gastronomiczne nie będą mogły prowadzić działalności tak, jak dotychczas; będą mogły wydawać jedynie dania na wynos przez okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia - zapowiedział premier Morawiecki.

Jak dodał, ograniczenie może zostać przedłużone, „jeśli pod koniec drugiego tygodnia nie zauważymy zmiany w liczbie zakażeń lub co gorsza, jeśli ta liczba będzie rosła”. „Zdaniem specjalistów, (…) w pomieszczeniach gastronomicznych znajduje się bardzo dużo osób na niewielkiej powierzchni. W związku z tym dochodzi do częstych zakażeń, a maseczka nie jest tam używana; te pomieszczenia są słabo wietrzone” - zaznaczył Morawiecki.

Prośba premiera: seniorzy powyżej 70. roku życia, pozostańcie w domach

Prosimy seniorów powyżej 70. roku życia, którzy nie świadczą pracy o nieprzemieszczanie się, w miarę możliwości o pozostanie w domach - apelował w piątek premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział uruchomienie Korpusu Wsparcia Seniorów, by pomóc osobom starszym niemającym opieki rodziny. Szef rządu podkreślił, że na śmierć i poważne konsekwencje dla zdrowia w związku z COVID-19 narażone są przede wszystkim osoby starsze.

Dlatego wprowadzam program „Ochrona seniorów”. Prosimy seniorów powyżej 70. roku życia, którzy nie świadczą pracy o nieprzemieszczanie się, w miarę możliwości o niewychodzenie z domu - powiedział Morawiecki na konferencji prasowej.

Zapowiedział, że zostanie uruchomiony program solidarnościowy „Korpus Wsparcia seniorów” w celu zaopiekowania się seniorami, którzy nie mają opieki ze strony rodziny. „<Korpus Wsparcia Seniorów> poprzez szerokie zaangażowanie organizacji, wolontariuszy, harcerzy, Wojsk Obrony Terytorialnej czy wojsk operacyjnych będziemy chcieli uruchomić natychmiast, by zachęcić wszystkich seniorów w szczególności powyżej 70. roku życia do pozostanie w domach_ - powiedział szef rządu.

Zamknięte sanatoria

Ograniczenia mające przeciwdziałać rozwojowi pandemii koronawirusa obejmą także sanatoria - zostaną one zamknięte po zakończeniu trwających obecnie turnusów - zapowiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Zamykamy również sanatoria, prócz sanatoriów, które teraz jeszcze kończą turnusy. To jest niezbędne, bo 70 procent osób przebywających w sanatoriach, to seniorzy powyżej 60. roku życia – powiedział premier na konferencji prasowej dotyczącej kolejnych ograniczeń.

Szef rządu ponownie podkreślił znaczenie wietrzenia pomieszczeń dla zapobiegania infekcjom.

Zakaz spotkań w grupach powyżej 5 osób

W związku ze wzrostem liczby zakażonych koronawirusem zakazana będzie wszelkiego rodzaju aktywność powyżej 5 osób w jednej grupie - zapowiedział premier Morawiecki. Tych obostrzeń nie trzeba będzie stosować w przypadku osób mieszkających razem - dodał.

Szef rządu poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej o kolejnych obostrzeniach wynikających z gwałtownego wzrostu zakażonych koronawirusem w Polsce. Jednym z nich jest zakaz aktywności w grupach powyżej 5 osób.

Czwartym obostrzeniem jest zakaz wszelkiego rodzaju aktywności osób, powyżej pięciu w jednej grupie, a więc różnego rodzaju zebrań, aktywności, spotkań. Widzimy wyraźnie, że również w ostatnich dniach dochodziło do spotkań dużych grup osób i mamy przekonanie i takie też jest zdanie epidemiologów, że były to źródła i ogniska zakażeń - powiedział premier.

Szef rządu wyjaśnił, że obostrzenie to nie będzie dotyczyło osób, które mieszkają razem, czy w przypadków wykonywania celów zawodowych np. na budowie.

Premier przyznał, że choć nowe obostrzenia są poważne, to mimo to liczy, że gospodarka będzie pracować na obrotach znacząco szybszych niż wiosną.

To jest cały czas jak najbardziej możliwe. Nie zamykamy zakładów produkcyjnych, zakładów usługowych, ale apelujemy: wszędzie tam powinny obowiązywać ścisłe, bezwzględne zasady sanitarne. One muszą obowiązywać po to, żeby te zakłady mogły funkcjonować za tydzień, za dwa, w dalszej perspektywie, żeby obostrzenia nie były jeszcze poważniejsze - mówił Morawiecki.

Podkreślił, że rządowi eksperci i naukowcy mówią wyraźnie, że konieczne jest przerwanie transmisji koronawirusa. Musimy zostać w domu. Jeżeli nie musimy odbywać spotkania na zewnątrz, nie odbywajmy tego spotkania. Jeżeli możemy ograniczyć liczbę kontaktów społecznych, to zwłaszcza na najbliższych kilka tygodni ograniczmy tę liczbę kontaktów - apelował.

Premier podkreślił, że kluczowe są także dezynfekcja, powszechne noszenie maseczek, a także wietrzenie pomieszczeń. Zaapelował też o wgranie aplikacji „Stop Covid”.

PAP/mt