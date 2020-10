Wspieraj Seniora - wystarczą trzy kroki

Na poważne zagrożenie dla zdrowia i śmierć narażone są przede wszystkim osoby starsze. Dlatego wprowadzamy program „Wspieraj seniora”. Prosimy seniorów o niewychodzenie z domu i nieprzemieszczanie - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w piątek

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg dodała, że uruchomiono specjalny serwis internetowy wspierajseniora.pl. Na nim można zgłosić swoje dane; będą one następnie trafiły do konkretnych ośrodków pomocy społecznej. Na samym portalu czytamy, że osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu.

Na wspierajseniora.pl czytamy również, że wystarczą trzy kroki, by seniorzy otrzymali wsparcie. Pierwszy - senior dzwoni na infolinię i informuje, że decyduje się pozostać w domu dla własnego bezpieczeństwa – infolinia odsyła sprawę z numerem telefonu do właściwej gminy i lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Drugi - gmina kontaktuje się z seniorem i ustala potrzeby z gotowego katalogu (np. zakupy spożywcze, wyrzucenie śmieci, wizyta u lekarza, wyprowadzenie psa). Krok trzeci i ostatni -gGmina prowadzi wykaz (listę) seniorów potrzebujących pomocy i przypisuje do każdego seniora, osobę, która zajmie się już bezpośrednio pomocą.

Można znaleźć także zakładkę https://wspierajseniora.pl/dla-wolontariusza/ przez którą samemu zgłaszamy się na wolontariusza.

