NASZ NEWS: Za chwilę nowe zasady refundacji. Czy wzmocnią produkcję w Polsce?

Ministerstwo Zdrowia ma gotowy projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu - z premierem na czele - miały się znaleźć w nim zapisy wzmacniające rodzimy przemysł farmaceutyczny, tak, by więcej leków mogło być produkowanych w Polsce. MZ nie zdradza jednak założeń nowelizacji, potwierdzając jedynie, że w ciągu kilku dni rozpocznie się oficjalna ścieżka legislacyjna projektu przygotowanego przez wiceministra Macieja Miłkowskiego

Dziś w Polsce produkowanych jest zaledwie 30 procent leków używanych przez Polaków. Zdecydowana większość medykamentów to import, głównie z Chin i innych krajów azjatyckich. O tym, że tą sytuację trzeba zmienić rząd PiS mówi od początku pierwszej kadencji. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Mateusza Morawieckiego znalazł się pomysł Refundacyjnego Trybu Rozwojowego (RTR), czyli mechanizmu, który dawałby lepsze warunki refundacji firmom, które produkują w Polsce, zatrudniają tu ludzi i płacą podatki. Przez cztery lata RTR nie udało się jednak wprowadzić.

Gdy wybuchła pandemia koronawirusa premier Mateusz Morawiecki polecił pilne wdrożenie mechanizmów wspierających produkcję leków i wyrobów medycznych w Polsce. O przygotowaniu RTR mówił ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski a wicepremier Jadwiga Emilewicz zapowiadał konsultacje międzyresortowe. Ostatecznie do nich nie doszło, odchodzący przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju mówili zaś, że propozycje Ministerstwa Zdrowia są „niewystarczające”.

Wszystko wskazuje jednak, że to właśnie projekt przygotowany przez wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego trafi pod obrady rządu.

Projekt ustawy jest w prawie gotowy, trwają jeszcze prace nad uzasadnieniem i OSR, ale z uwagi na realizację pilnych zadań związanych z COVID-19 ciągle się przedłużają. Będzie to element nowelizacji ustawy refundacyjnej. Planowane jest złożenie wniosku do KPRM o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych jeszcze w tym miesiącu – poinformowała nas Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska z MZ.