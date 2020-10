Mazda CX-30 z nagrodą Fleet Awards 2020

2016 r. to drugi rok wzrostu na rynku z rzędu, po poprzednich dwóch (2013-2014) kiedy to branża chemii budowlanej przeżywała w Polsce kryzys.Na polskim rynku chemii budowlanej działa ponad 100 firm, z czego ok. 30 pokrywa 90 proc. całości sprzedaży.