Emeryci wyjdą z domu bez mandatu. To apel

Gwałtowny rozwój pandemii koronawirusa w Polsce i w całej Europie w ostatnich dniach, oraz w konsekwencji duży wzrost liczby pacjentów chorych na covid-19 sprawił, że tematem numer jeden dla niemal wszystkich stała się ponownie pandemia. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił rano na konferencji prasowej objęcie całej Polski czerwoną strefą i zapowiedział szereg nowych środków zapobiegawczych obowiązujących od jutra. Należą do nich zakaz wychodzenia młodzieży bez towarzystwa osoby dorosłej i zakaz odbywania spotkań w grupach powyżej 5-ciu osób. Premier zwrócił się też z prośbą do seniorów, aby powstrzymali się od opuszczania swoich mieszkań i domów

Osoby starsze, szczególnie po 70. roku życia są szczególnie narażone na zachorowanie na covid-19 oraz poważne konsekwencje zdrowotne, a nawet śmierć. A jak wiadomo najłatwiej zarazić od innych, a więc unikanie kontaktu z innymi, pozostanie w domu to najbezpieczniejszy wybór i stąd apel premiera.

Prosimy seniorów powyżej 70. roku życia, którzy nie świadczą pracy o nieprzemieszczanie się, w miarę możliwości o pozostanie w domach”. „Nasze działania musza być zdecydowane. Seniorzy bardzo proszę zostańcie w domach” - apelował w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Premier powiedział także że, ograniczenia przemieszczania się nie obejmują zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, wykonywania czynności zawodowych i uczestniczenia w wydarzeniach kultu religijnego. Szef rządu zapowiedział też uruchomienie Korpusu Wsparcia Seniorów, by pomóc osobom starszym niemającym opieki rodziny.

Podobny wydźwięk ma przesłanie skierowane dziś do ludzi młodych przez prezydenta Andrzeja Dudę Chrońmy seniorów ponad wszystko. Pomagajmy, dostarczajmy im pożywienie, zachęcajmy do tego, by pozostali w domu - powiedział prezydent. Zachęcanie seniora aby został w domu oznacza jednak, że wybór należy do niego.

W mocy pozostaje także wcześniejsze rozporządzenie rządu, że w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i w placówkach pocztowych obowiązują godziny dla seniorów, zgodnie z którymi od 10.00 do 12.00 zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

Czy zatem nowe wytyczne i ograniczenia oznaczają bezwzględny nakaz i sankcję karną w razie niedostosowania się osoby starszej do słów premiera? Raczej nie, to tylko apel i prośba. Seniorzy jak najbardziej mogą wychodzić do sklepów i aptek, na pocztę, w celach zawodowych, do kościoła i lekarza, z psem oraz czynić poza domem to wszystko, co oznacza „zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych”. Apel premiera wynika więc jedynie z troski o najstarszą grupę społeczną i nakazuje seniorom ostrożność w kontaktach, dbanie o siebie i rozwagę w związku z ogromnym zagrożeniem, jakie szczególnie dla nich stanowi obecnie koronawirus.

