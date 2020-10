Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn gotowy do przesyłu gazu

GAZ-SYSTEM zakończył budowę gazociągu Tworóg – Kędzierzyn. Jest to kolejny oddany do eksploatacji odcinek międzynarodowego Korytarza Północ-Południe.

Budowa gazociągu Tworóg – Kędzierzyn ma na celu modernizację i rozbudowę systemu przesyłowego w południowo–zachodniej Polsce. W październiku został podpisany protokół odbioru końcowego dla tego gazociągu.

Dzięki tej inwestycji dostawy gazu z Terminala LNG w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe będą mogły trafić na Górny Śląsk i do naszych południowych sąsiadów – powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM. - Powstaną również nowe możliwości dla podłączenia elektrociepłowni i przemysłu do sieci gazowej, co przełoży się na komfort życia mieszkańców - dodał Zawartko.

Trasa gazociągu Tworóg – Kędzierzyn o długości 43,4 km, średnicy 1000 mm i ciśnieniu 8,4 MPa przebiega na terenie dwóch województw:

śląskiego w gminach: Tworóg, Wielowieś, Toszek i Rudziniec

opolskiego w gminie miejskiej Kędzierzyn-Koźle

Na ponad 43-kilometrowej trasie gazociągu pokonano aż 35 przeszkód terenowych, których przekroczenie wymagało wykorzystania metod bezwykopowych:

2 horyzontalne przewierty sterowane (HDD) pod Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą o długości 750 m oraz pod Kanałem Kędzierzyńskim o długości 760 m,

8 mikrotunelingów, m.in. pod autostradą A4 oraz trakcją kolejową,

25 przewiertów poziomych pod drogami oraz ciekami wodnymi.

Projekt Tworóg - Kędzierzyn uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w wysokości ponad 140 mln złotych.

GS/RO