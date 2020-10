Prezydent Duda: czuję się dobrze, najbliższe dni spędzę w samoizolacji, będę pracował zdalnie

Prezydent Andrzej Duda, znajdujący się od dziś w samoizolacji, powiedział dziś w oświadczeniu zamieszczonym na Twitterze, że czuje się dobrze i jest w pełni sił. Prezydent dodał, że zamierza pracować zdalnie, ale będzie wraz z żoną w sposób żelazny przestrzegać zasad kwarantanny

Czuję się dobrze i najbliższe dni spędzę w samoizolacji, będę pracował zdalnie, nie ma z tym żadnego problemu, jestem w pełni sił, mam nadzieję, że tak pozostanie - oświadczył w sobotę prezydent Andrzej Duda, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem.

W wyniku przeprowadzonego testu wiem, że jestem chory na koronawirusa, nie odczuwałem i nie odczuwam żadnych symptomów, zwłaszcza tych najbardziej typowych jak zanik smaku, zanik węchu, niczego takie nie miałem i nie mam - powiedział prezydent Duda w nagraniu zamieszczonym na Twitterze. Czuję się dobrze i najbliższe dni, kiedy będę w samoizolacji razem z żoną zresztą, będę oczywiście pracował zdalnie. Nie ma z tym żadnego problemu, jestem w pełni sił, mam nadzieję, że tak pozostanie - dodał prezydent.

Prezydent Duda zaapelował do seniorów, aby w miarę możliwości pozostali w domu i nie wychodzili w miejsca publiczne, gdzie teoretycznie mogą ulec zakażeniu. Zaapelował także do wszystkich o społeczną solidarność z osobami starszymi, aby ich pytać, zwłaszcza, kiedy decydują się na pozostanie w domu, niewychodzenie nawet do sklepu, czy nie potrzebują czegoś i aby o nich dbać.

Przeprosił tych wszystkich, którzy są narażeni na procedury kwarantanny w związku z tym, że spotykali się z nim w ostatnich dniach. Gdybym odczuwał jakiekolwiek symptomy koronawirusa, proszę mi wierzyć, wszystkie spotkania byłyby odwołane - powiedział Duda.

