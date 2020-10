Odpowiedzi na pytanie co studiować, aby zostać ministrem, szukaj na azir.edu.pl

Jacek Janiszewski, były minister rolnictwa, od ponad 20 lat organizator jednego z największych spotkań ekonomiczno-gospodarczych w Polsce, czyli Welconomy Forum in Toruń, opowiada na stronie azir.edu.pl o swojej otwartości na uczenie się i drugiego człowieka oraz drodze do sukcesu. Natomiast doc. dr Monika Madej, rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, podkreśla, że w dzisiejszych dynamicznych czasach ważne jest, by uczyć praktycznie i interdyscyplinarnie

Jacek Janiszewski mówi na stronie internetowej Akademii Zarządzania i Rozwoju o tym, co uważa za najważniejsze w nauce i życiu zawodowym oraz podpowiada, jak najlepiej wykorzystać swoje wykształcenie, by czuć się spełnionym. Według niego przed podjęciem decyzji, jakie studia rozpocząć, czy jakie kierunki własnego rozwoju przyjąć jako azymuty, warto dobrze się zastanowić, wszystkiego „dotknąć”, i czytać, ile się da.

Jego droga do kariery zawodowej wiodła przez ukończenie studiów na Wydziale Zootechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, uzyskał on także doktorat w dziedzinie socjologii na uczelni UKSW w Warszawie. W jego opinii, samo ukończenie studiów nie daje obecnie pozycji zawodowej. Były minister, a obecnie organizator znanego forum gospodarczego, zdradza niektóre ze swoich sekretów sukcesu w wypowiedzi dla AZIR.

Podobnego zdania, jak Jacek Janiszewski, jest również doc. dr Monika Madej, rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W coraz dynamiczniej zmieniającym się świecie kluczowe jest, by uczyć praktycznie i interdyscyplinarnie, łącząc elementy różnych kierunków w jedną, funkcjonalną całość, zgodnie z wymaganiami rynku. Praktyczne podejście do nauczania, świetna infrastruktura i kadra przekazująca wiedzę z pasją – to właśnie te elementy, jako kluczowe dla sukcesu uczelni, wymienia rektor WSEiZ.

Zapewnia, że spektrum oferowanych przez jej uczelnię kierunków jest bardzo szerokie – od typowo artystycznych, jak architektura wnętrz czy wzornictwo, po techniczne, wśród których znajdują się m.in. architektura, budownictwo, informatyka czy zarządzanie i inżynieria produkcji, a także inne, jak chociażby zdrowie publiczne. Każdy znajdzie u nas to, co go interesuje. Chcemy, aby młodzież znalazła swoją drogę życiową – mówi doc. dr Monika Madej.

Cyfrowa forma Akademii gwarantuje możliwość korzystania z jej zasobów wszystkim osobom z dostępem do internetu, niezależnie od miejsca zamieszkania czy szkoły, do której uczęszczają.

