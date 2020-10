Kolejne ognisko zakażeń koronawirusem w Białym Domu

Co najmniej pięć osób w z najbliższego otoczenia wiceprezydenta USA i szefa grupy zadaniowej ds. pandemii Mike’a Pence’a uległo zakażeniu koronawirusem - doniósł w sobotę „New York Times”. Pence nie poddał się izolacji i kontynuuje kampanię wyborczą

Jak donosi nowojorski dziennik, infekcjom uległo dwóch bliskich współpracowników wiceprezydenta, szef personelu Marc Short i doradca Marty Obst oraz co najmniej trzech innych pracowników biura wiceprezydenta. Jak stwierdził rzecznik Pence’a Devin O’Malley, Pence i jego żona poddali się w sobotę testom na koronawirusa, a ich wynik był negatywny.

Choć wiceprezydent Pence jest uznawany za bliski kontakt p. Shorta, po konsultacji z Jednostką Medyczną Białego Domu wiceprezydent utrzyma swój harmonogram, w zgodzie ze wskazówkami Centrów Kontroli Chorób dla kluczowych pracowników - powiedział O’Malley.

Według „NYT”, szef personelu Białego Domu Mark Meadows starał się uniknąć, by wiadomość o infekcjach ujrzała światło dzienne. Sam Meadows nie odniósł się do sprawy.

To już co najmniej trzecie ognisko zachorowań na Covid-19 w Białym Domu. W ramach ostatniego, na przełomie września i października, zachorował prezydent Donald Trump oraz co najmniej 35 innych osób. 3 osoby, w tym prezydent, były hospitalizowane.

Pence został wyznaczony w lutym przez Trumpa jako szef specjalnej grupy zadaniowej ds. koronawirusa.

W sobotę w USA odnotowano rekordową liczbę ponad 88 tys. nowych przypadków Covid-19. Zmarło też 906 kolejnych osób.

PAP/KG