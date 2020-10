Dziki Gon wciąż na fali. Mimo prawie sześciu lat od premiery

Po kilku latach od premiery śmiało można mówić, że gra Wiedźmin 3 - Dziki Gon stała się marką samą w sobie. W 2019 okazało się, że tytuł zanotował najwyższy bilans sprzedaży od 2015 roku. A wciąż jest duże zainteresowanie produkcją

PPE - Portal graczy zwraca uwagę, że wpływa na to kilka czynników. Jeszcze przed premierą mieliśmy do czynienia z potężną kampanią promocyjną. O polskiej produkcji szeroko dyskutowano w mediach. A w przededniu premiery do siedziby CD Projekt zawitali czołowi przedstawiciele ówczesnych władz.

Sama gra także stoi na wysokim poziomie jakościowym i historii. Co ciekawe - nie ma jakiekolwiek trybu sieciowego, który zwykle przedłuża zainteresowanie. Do tego liczy się przede wszystkim podejście producentów do graczy. Gra wciąż jest aktualizowana, niemal sześć lat po premierze dochodzą kolejne dodatki. Najlepszy przykład - w październiku aktualizacja Wiedźmina 3 skupia się na poprawie lokalizacji w języku chińskim uproszczonym oraz naprawie błędów związanych z przenoszeniem zapisów z PC, natomiast aktualizacja Wojny Krwi wprowadza transfer zapisów między PC a Switchem (GOG.COM i Steam). To oznacza, że możesz kontynuować przygodę Królowej Meve gdziekolwiek jesteś! A ponadto często mamy do czynienia z promocjami czy z przystępną ceną.

A kolejną szansą na rozwój wydaje się wejście następnych generacji konsol. W listopadzie do sprzedaży wchodzą zarówno Play Station 5, jak i Xbox Series. Jeżeli CD Project zdecyduje się na poprawę oprawy, to kolejne zyski są gwarantowane.

