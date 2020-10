Niszczycielski tajfun sieje strach i grozę w Azji

Tajfun Molave o szybkości wiatru dochodzącej do 180 km/godz zaatakował w poniedziałek Filipiny wyrządzając poważne zniszczenia i zmuszając ok. 45 tys. wieśniaków do szukania schronienia w szkolach i budynkach rządowych - poinformowały władze.

Żywioł, któremu towarzyszą intensywne opady deszczu, uderzył w rejony położone na południe od stolicy kraju Manili. Wiatr zrywał dachy, powalał drzewa i niszczył sieć energetyczną.

Powalone drzewa i fragmenty uszkodzonych budynków zablokowały wiele lokalnych dróg.

Zawieszona została komunikacja promowa, co w wyspiarskim kraju, jakim są Filipiny, znacznie utrudniło normalne funkcjonowanie gospodarki i życie codzienne. W portach utknęło ponad 1800 ciężarówek wypełnionych towarami a także tysiące pasażerów promów i rybaków.

Według prognoz tajfun powinien w ciągu dnia stopniowo przemieszczać się nad Morze Południowochińskie.

Filipiny nawiedzane są corocznie przez ok. 20 tajfunów a także przez trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów. Zaliczają się do jednych z najczęściej nawiedzanych przez katastrofy naturalne rejonów świata.

PAP/kp