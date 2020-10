Izolacja nie może prowadzić do lęku

Zasady bezpieczeństwa, w tym zalecenie pozostania w domu, nie mogą prowadzić do lęku wśród osób w podeszłym wieku – ocenił geriatra dr n. med. Krzysztof Czarnobilski. Seniorzy w izolacji szczególnie potrzebują wsparcia, zwłaszcza psychologicznego.

„Seniorzy w izolacji szczególnie potrzebują wsparcia, zwłaszcza psychologicznego. Sama izolacja osób starszych w Polsce jest też inna, trudniejsza niż na Zachodzie czy w Skandynawii” – powiedział PAP geriatra dr n. med. Krzysztof Czarnobilski i dodał: „U nas znacznie żywszy jest wielopokoleniowy model rodziny, aż 38 proc. osób 65+ mieszka z młodszymi, a np. w Szwecji jest to mniej niż 5 proc. U nas wielu seniorów mieszka w domach z rodzinami, przez co ryzyko zakażenia może rosnąć”. Dr Czarnobilski zwrócił się do młodszych członków takich rodzin, aby przestrzegali zasad higieny, przede wszystkim myli ręce mydłem, bo ono, jak podkreślił, podobnie jak preparaty z alkoholem skutecznie niszczy wirusy i jest bezpieczne dla skóry.

Specjalista ocenił, że w sytuacji rosnącej liczby zakażeń SARS-CoV-2 dodatkowe restrykcje, w tym te zalecające seniorom pozostanie w domu, są potrzebne i zmniejszą ryzyko zarażenia się. Lekarz szczególnie przestrzegł przed przebywaniem w miejscach zatłoczonych.

Równocześnie zwrócił szczególną uwagę na kwestie psychologiczne obostrzeń, które mogą wywołać lęk i – jak zaznaczył – zadaniem otoczenia jest niedopuszczenie do tego, aby senior czuł się opuszczony, zapomniany.

„Apeluję do rodzin i bliskich osób starszych, aby pamiętali o nich. Chodzi nie tylko o przyjazną rozmowę przez telefon, ale i o zaoferowanie pomocy, np. w zrobieniu zakupów, umówieniu teleporady” – wymieniał dr Czarnobilski, zwracając uwagę, że lęk i poczucie izolacji negatywnie wpływa na psychikę, co osłabia układ odpornościowy. Geriatra zauważył też, że działają różne organizacje wspierające seniorów, ale i media skierowane do tej grupy wiekowej. „Ważna jest i ich rola w tym trudnym czasie” - powiedział lekarz.

Geriatra podkreślając, że współczesny senior jest coraz bardziej aktywny fizycznie, zachęcił do aktywności w domu – mogą to być samodzielne, proste ćwiczenia, a seniorzy korzystający z internetu, np. YouTube’a, mogą inspirować się filmikami z treningami dopasowanymi do nich. „Ruch aktywuje komórki odpornościowe, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne” – stwierdził dr Czarnobilski.

