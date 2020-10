Kredyty gotówkowe na minusie

Banki i SKOK-i udzieliły o 23,3 proc. mniej kredytów gotówkowych w ujęciu liczbowym we wrześniu 2020 r. ( r/r). W ujęciu wartościowym nastąpił spadek o 22,8 proc.

W dziewięciu pierwszych miesiącach 2020 r. banki i SKOK-i udzieliły 2,068 mln kredytów gotówkowych (-30,5 proc.) na kwotę 38,57 mld zł (-31,8 proc.).

W okresie styczeń - wrzesień 2020 r. ujemne dynamiki zarówno liczby, jak i wartości udzielonych kredytów gotówkowych dotyczyły wszystkich przedziałów wartości udzielanych kredytów. Najwyższy spadek dotyczył kredytów wysokokwotowych tj. powyżej 50 tys. zł (-34,2 proc.) liczbowo oraz (-37,0 proc.) wartościowo.

Widzimy już to zjawisko od marca. Niższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów gotówkowych z przedziału niskokwotowego do 1 tys. zł: liczbowo (-15,3 proc.) oraz (-17,3 proc.) wartościowo. Może to świadczyć o tym, że w przypadku kredytów wysokokwotowych, z uwagi na fakt dużo wyższej ich szkodowości, banki bardziej ostrożnie podchodzą do ich udzielania. Kolejną przyczyną może być spadek liczby konsolidacji. Obecnie 44 proc. nowo udzielonych kredytów gotówkowych to: rolowania, konsolidacje, odnowienie kredytu. W 2019 r. było to 48 proc. – powiedział Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Dla kredytów gotówkowych średnia wartość udzielonego kredytu to 18 734 zł - wzrost o 0,7 proc. w stosunku do września 2019 r.

W porównaniu do września 2019 r. wartość Indeksu kredytów gotówkowych polepszyła się (spadła) aż o 2 pkt proc., a w porównaniu do odczytu sierpniowego, o 1,42. Niewątpliwie pozytywny wpływ na to miały dwa czynniki. Uzyskana przez część kredytobiorców pomoc z banków, związana z odraczaniem spłaty rat kredytów, która w dużej części zamortyzowała spadek dochodów w pierwszych miesiącach pandemii i lockdownu. Po drugie osoby, którym skończyły się wakacje kredytowe, wracają pomimo obaw do terminowej spłaty zaciągniętych kredytów. Z analizy BIK-u wynika jednak, że pierwszymi osobami korzystającymi z wakacji kredytowych, nie były osoby najbardziej narażone na ryzyko utraty zdolności kredytowej. Należy przy tym pamiętać, że jest to obserwacja z jeszcze krótkiego okresu. Trzeba więc ze szczególną uwagą śledzić terminowość spłat w kolejnych miesiącach, tym bardziej, że kończą się wakacje kredytowe kredytobiorcom o gorszym profilu ryzyka. Dużą niepewność obecnie tworzy nam druga fala pandemiczna, która zmniejsza szanse na wzrost gospodarki w układzie V czy U w 2021 r. Raczej będzie to układ W. We wrześniu poprawiła się również jakość kredytów ratalnych. W ich przypadku wartość Indeksu w okresie 12 miesięcy polepszyła się (spadła) o 0,49, a w stosunku do sierpnia 2020 o 0,41 - wyjaśnia Waldemar Rogowski.

