Do klasycznego modelu pracy już nie wrócimy

Bezpieczeństwo pracowników i chęć utrzymania ciągłości biznesowej spowodowała, że praca zdalna z ciekawostki i benefitu pracowniczego, szybko przemieniła się w codzienność.

Wiele wskazuje, że nawet po całkowitym zniesieniu obostrzeń, do klasycznego modelu pracy w takim samym wymiarze już nie wrócimy. Przyszłość pracy jest hybrydowa i dobrze się do niej przygotować już dzisiaj.

Organizacje na całym świecie zostały zmuszone do przeniesienia swoich procesów i przyzwyczajeń w świat bardziej zdalny i zdigitalizowany. Jak wynika z raportu firmy Boston Consulting Group z niezłym skutkiem.

Poczucie bezpieczeństwa u pracowników, brak straty na efektywności i potencjalne oszczędności to tylko niektóre z zalet, które wymieniają pracodawcy. Mimo to, mało który pracownik wyraża chęć utrzymania całkowitej pracy zdalnej po zniesieniu obostrzeń związanych z COVID-19, co wynika głównie z dużego przyzwyczajenia do nieformalnych spotkań i interakcji.