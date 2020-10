Funduszu Wsparcia Kultury: ponad 2 tys. wniosków

Ponad dwa tysiące instytucji i przedsiębiorstw artystycznych złożyło wniosek, ubiegając się o rekompensatę z tytułu utraconych z powodu pandemii przychodów - podał Instytut Muzyki i Tańca. Lista beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury zostanie ogłoszona w pierwszej połowie listopada.

Do Funduszu łącznie wpłynęło 2246 wniosków, w tym 589 do Instytutu Teatralnego oraz 1 657 do Instytutu Muzyki i Tańca: 177 wniosków od samorządowych instytucji artystycznych, 316 wniosków od organizacji pozarządowych (NGO-sów), 1753 wniosków od przedsiębiorców.

CZYTAJ TEŻ: Pierwszy akt oskarżenia ws. afery GetBack, dotyczy 16 osób

Obecnie zespoły specjalistów i ekspertów powołanych przez Instytut Muzyki i Tańca i Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego dokonują oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków”. Lista beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury zostanie ogłoszona w pierwszej połowie listopada, a zaraz po tym będą zawieranie z umowy, na podstawie których rozpocznie się przekazywanie środków finansowych. Ich rozliczenie będzie musiało być zakończone do 31 grudnia br., przy czym kwalifikowalność kosztów obejmuje okres od 12 marca br., czyli od początku lockdownu.

Fundusz Wsparcia Kultury o wartości 400 mln zł to kolejny element działań pomocowych rządu dla kultury, których łączna wartość szacowana jest na ok. sześć miliardów zł. Operatorami Funduszu z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca.

CZYTAJ TEŻ: Oksfordzka szczepionka uratuje seniorów? Przełom w badaniach

Podstawą prawną uruchomienia Funduszu jest rozporządzenie rządu z 30 września 2020 r. Założenia finansowe Funduszu zostały wypracowane przez działający przy Instytucie Teatralnym zespół ekspercki ds. sytuacji teatru w czasie pandemii, ekspertów MKiDN oraz przedstawicieli środowisk muzycznych i tanecznych.

PAP/RO