PREMIER: Tarcza Branżowa dla firm dotkniętych epidemią

- Znajdujemy się w decydującym momencie walki z epidemią koronawirusa. Wprowadziliśmy szereg obostrzeń, które obowiązują od ostatniego weekendu.Idziemy wąską ścieżką pomiędzy niekontrolowanym wybuchem epidemii, a trudnymi wyborami gospodarczymi - mówił podczas Konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Premier wskazał: Znalezienie właściwej ścieżki po środku jest kluczowym zadaniem do szybkiego odbicia gospodarki. Wirus nie pozostawia nam dużego pola manewru, dlatego chcemy, żeby wszystkie przedsiębiorstwa, które zostaną dotknięte obostrzeniami w związku z epidemią koronawirusa, zostały objęte naszym programem wsparcia.

Premier mówił o bezzwrotnych dotacjach i zwolnieniach:

->Wprowadzamy bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł dla tych małych i mikrofirm, które wpadają w trudną sytuację gospodarczą. Wprowadzamy zwolnienie z opłaty targowej za cały 2021 rok z jednoczesną rekompensatą tej opłaty dla samorządów. - Kryterium uzyskania wsparcia - uzyskanie przychodu mniejszego o 40 proc. w stosunku do analogicznych miesięcy w ubiegłym roku.

Wsparcie może być przedłożone:

Życzyłbym wszystkim, żebyśmy pod koniec listopada mogli dopuścić funkcjonowanie tych przedsiębiorstw zgodnie z modelami biznesowymi, ale jeśli będzie niezbędne utrzymanie tych obostrzeń, to wsparcie utrzymamy też na kolejne miesiące. - Wsparcie dotyczy ponad 170 tys. firm, w których łącznie zatrudnionych jest ok. 400 tys. pracowników. - Wartość tego wsparcia to ponad 1 mld 800 mln, a według niektórych szacunków może to być ponad 2 mld. Dzisiaj widzimy, że musimy znaleźć sposób funkcjonowania branż w sytuacji ograniczenia funkcjonowania biznesu. - Te elementy wsparcia mają służyć temu, żeby przedsiębiorcy mogli się do tego arcytrudnego czasu dostosować. Prócz tego, dostępne będą długoterminowe pożyczki gwarancje dla tych chcących korzystać z programów inwestycyjnych.