Chróstny: Sankcje UOKiK mogą zatrzymać Nord Stream 2

Tylko Gazprom do tej pory sprzeciwił się każe ze strony UOKiK. Zdaniem Tomasza Chróstnego - sygnalizuje to prawdopodobny koniec budowy Nord Stream 2

Na początku października prezes UOKiK poinformował że nałożył ponad 29 mld zł kary na Gazprom i ponad 234 mln zł na pięć pozostałych spółek uczestniczących w budowie Nord Stream 2. Według prezesa UOKiK materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, że przedsiębiorcy umyślnie naruszyli prawo. Jak poinformowano, przeprowadzone przez polski urząd antymonopolowy postępowanie wykazało, że w 2017 r. pomimo braku zgody UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, 6 spółek zawarło szereg umów dotyczących finansowania Nord Stream 2. Oznacza to kary w wysokości: Gazprom - 29 075 726 808 zł, Engie Energy – 55 513 793 zł, Uniper - 29 913 407 zł, OMV – 87 748 906 zł, Shell – 30 220 135 zł, a Wintershall – 30 785 804 zł. Kara dla Gazpromu jest najwyższą karą nałożoną do tej pory przez UOKiK.

UOKiK przypomniał także, że dwa lata temu postawiono w tej sprawie zarzuty sześciu firmom: Gazpromowi, Engie Energy, OMV, Shell, Uniper i Wintershall.

My mamy świadomość tego, że Gazprom zapowiedział odwołanie. Wniosek do sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów formalnie jeszcze nie wpłynął. Natomiast pięć podmiotów zaangażowanych w całe przedsięwzięcie - co istotne podmiotów, które na co dzień konkurują między sobą - one nie zapowiedziały jeszcze, jakie działania podejmą – mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w rozmowie z wnp.pl.