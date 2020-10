W Anwilu trwa rozbudowa segmentu nawozów

W spółce Anwil z Grupy Orlen postępują prace przy budowie trzeciej linii do produkcji nawozów. Nowym elementem jest tam wysoki na 84 metry i ważący 66,5 tony komin gazów resztkowych. Ukończenie rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów planowane jest tam na 2022 r.

Na terenie budowy trzeciej linii nawozowej w ramach realizacji Projektu Rozbudowy Zdolności Produkcyjnych Nawozów w Anwil pojawił się kolejny duży element, stanowiący część powstającej infrastruktury. To wysoki na 84 metry, biało-czerwony komin gazów resztkowych - oznajmiła we wtorek spółka. Jak wyjaśniła, konstrukcja została zmontowana z trzech części i „jest ważnym ogniwem budowanej instalacji”. Po obsadzeniu w posadach kolumny absorpcyjnej, kluczowego urządzenia w procesie produkcji kwasu azotowego, co nastąpiło w sierpniu tego roku, ważący 66,5 tony komin jest kolejnym dużym gabarytowo elementem, będącym częścią tej samej instalacji - przekazał Anwil.

Spółka zwróciła jednocześnie uwagę, iż powstająca tam trzecia linia do produkcji nawozów „będzie wykorzystywała wiodącą na świecie technologię EnviNOx”.

Pozwala ona na rozkładanie produktów ubocznych powstających przy produkcji kwasu azotowego na azot, tlen i wodę. Dzięki temu roczna emisja gazów cieplarnianych zostanie ograniczona o ok. 3200 ton podtlenku azotu oraz o 1000 ton tlenku azotu - zaznaczył Anwil.

W komunikacie podkreślono, że zastosowana przy realizowanej inwestycji technologia w 2008 r. została uznana przez Unię Europejską za „najlepszą dostępną technikę” i jest ona rekomendowana wszystkim zakładom produkującym kwas azotowy.

Jak wspomniał Anwil, na terenie rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów prace trwają na kilku frontach jednocześnie: na linii kwasu azotowego i neutralizacji, na instalacji granulacji, a także infrastruktury pomocniczej. „Jest to możliwe dzięki sprawnej koordynacji prac i zaangażowaniu kilkuset osób w realizację projektu” - wyjaśniła spółka.

Według Anwilu, „rozbudowa, której ukończenie planowane jest na 2022 r., pozwoli na poszerzenie portfolio o cztery rodzaje nawozów: saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli”. „Jedna z najważniejszych inwestycji w historii naszej spółki przyniesie zwiększenie mocy produkcyjnych nawozów niemal o połowę” - podano w komunikacie.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. akcji. Oprócz nawozów azotowych: saletry amonowej i saletrzaku, wytwarza również tworzywa sztuczne.

Spółka informowała już wcześniej, że uruchomienie trzeciej instalacji nawozowej zwiększy tam zdolności produkcyjne z 966 tys. ton do 1 mln 461 tys. ton rocznie. Zakładany całkowity koszt inwestycji rozbudowy tamtejszych mocy produkcyjnych to ok. 1,3 mld zł. Po zrealizowaniu projektu szacowany zysk operacyjny EBITDA Anwilu może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie.

Produkcję nawozów w Anwilu rozpoczęto w 1971 r. Spółka od lat 90. XX wieku systematycznie modernizuje instalację saletry amonowej. W 2000 r. uruchomiła instalację wytwarzania saletrzaku, sprzedawanego pod marką CANWIL, dzięki czemu moce wytwórcze spółki w obszarze nawozów wzrosły do średnio miliona ton rocznie.

PAP/KG