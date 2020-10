TFI PZU: ponad 18 tys. umów o zarządzenie PPK

Ponad 18 tys. pracodawców zatrudniających od 20 do 249 osób podpisało z TFI PZU umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi - poinformowało w środę TFI PZU. Jak dodano, to około 30 proc. pracodawców z tej grupy

TFI PZU zawarło prawie 6 300 umów o zarządzanie PPK z pracodawcami zatrudniającymi od 50 do 249 osób i prawie 12 tysięcy umów z tymi, którzy mają od 20 do 49 pracowników. Dla jednych i drugich ostateczny termin na podpisywanie umów upłynął 27 października, choć pierwotnie dla firm 50+ miał się zakończyć 24 kwietnia - poinformowano w komunikacie. Wyjaśniono, że termin został wydłużony do jesieni ze względu na pandemię koronawirusa.

Odpowiedzieliśmy na wyzwania związane z pandemią, rozszerzając możliwości zdalnego zawierania umów o zarządzenie PPK – przez internet i telefon – powiedziała cytowana w komunikacie Małgorzata Kot z zarządu PZU.

Wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek wskazał, że w okresie pandemii egzamin zdaje także oferowany bezpłatny internetowy serwis ppk.pzu.pl, który pozwala na zawieranie umów na odległość oraz bieżącą obsługę PPK. Jak dodał, serwis umożliwia zgłaszanie pracowników do PPK, przesyłanie list wpłat na ich rachunki i przekazywanie ich dyspozycji.

W pierwszym, ubiegłorocznym etapie wprowadzania PPK umowy o zarządzanie PPK podpisało z Grupą PZU ponad 1 000 największych pracodawców - wśród nich Orlen, Grupa Energa, producent mebli Kler, PKP i PKP Intercity, Hortex, Orbis, producent lodów Koral, wydawnictwo Polska Press, Telewizja Polska i Polskie Radio, firma kurierska DPD, Porsche Inter Auto Polska, Airbus Polska, Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol, Wittchen, Lavard, Bakalland i Vistula.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z Funduszu Pracy wynosi 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymują także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Do systemu zostają automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także do nich przystąpić.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w styczniu 2019 r., od 1 lipca 2019 roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób. Ostatni etap wrażania systemu rozpocznie się od stycznia 2021 r., kiedy do PPK będą przystępować instytucje publiczne. Umowy o zarządzanie powinny one zawrzeć najpóźniej do 26 marca 2021 r., a o prowadzenie - do 10 kwietnia 2021 r.

TFI PZU jest częścią Grupy PZU; to jedno z najstarszych towarzystw inwestycyjnych w Polsce.

