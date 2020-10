Nie będzie istotnego wzrostu bezrobocia w wyniku lockdownu

Wskaźnik Rynku Pracy, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, spadł w październiku o ok. 1 pkt - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Scenariusze mówiące o istotnym wzroście bezrobocia w wyniku lockdownu nie zrealizują się - dodało.

Jak zaznaczyło w środowym komunikacie BIEC, skala zmian wskaźnika z miesiąca na miesiąc jest coraz niższa i obecnie WRP znajduje się poniżej poziomu z marca br. „Dane wskazują, że czarne scenariusze prognozujące istotny wzrost bezrobocia w wyniku lockdownu nie zrealizują się” - ocenili eksperci.

Według Biura stosunkowo niewielkie straty, jakie poniósł rynek pracy do tej pory były możliwe dzięki w miarę szybkiemu otwarciu gospodarki.

„Nadejście drugiej fali, wygaszanie dotychczasowych działań osłonowych i brak wielowariantowej strategii rządu co do działań podejmowanych w zależności od przebiegu pandemii wprowadzają chaos i niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw” - stwierdzili analitycy. Dodali, że nie bez znaczenia dla przyszłych tendencji na rynku pracy jest też „świadomość przedsiębiorców co do stanu zasobów siły roboczej, niskiego współczynnika aktywności zawodowej i trudności ze znalezieniem pracowników”.