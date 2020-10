Horała: ponad 13 mld zł na przygotowanie inwestycji CPK

Na prace projektowe, przygotowawcze, wykupy gruntów, rozpoczęcie inwestycji CPK w ramach wieloletniego programu finansowego ma być przeznaczona kwota ponad 13 mld zł - mówił w środę wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Dodał, że nie będzie w tym żadnego kosztu dla budżetu państwa

Dziś na Radzie Ministrów staje uchwała o wieloletnim programie finansowym CPK, która zapewni w perspektywie do roku 2023, czyli na prace projektowe, przygotowawcze, wykupy gruntów, rozpoczęcie inwestycji kwotę ponad 13 mld zł - podkreślił wiceminister Horała, odpowiadając w Sejmie na pytania posłów dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Horała zwrócił uwagę, że kwota ta nie obciąży budżetu państwa. „Nie będzie w tym żadnego kosztu, ani złotówki dla budżetu państwa” - wskazał.

Wiceminister przypomniał, że program CPK to „jest również w pewnym aspekcie wielki program pozyskiwania do Polski kapitału z zewnątrz, środków europejskich, środków komercyjnych na dobre inwestycje wpisujące się w politykę europejską, jak również komercyjnie opłacalne, jak duże lotnisko hubowe”.

W porządku obrad środowego posiedzenia rządu znalazł się m.in. projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020–2023”.

Według KPRM, projekt dotyczy zaplanowania, zaprojektowania oraz budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, urządzeń i obiektów niezbędnych do jego funkcjonowania, realizację inwestycji celu publicznego. Zasadniczym celem pierwszego etapu Programu jest szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań co do możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz określenie efektywnego planu jego realizacji, a także przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych. Jak podano, Założenia Koncepcji CPK przewidują budowę przeszło 120 budynków i budowli. Sam terminal pasażerski, o szacowanej powierzchni 400-500 tys. mkw., będzie jednym z największych obiektów kubaturowych w Polsce.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Czytaj też: Lotniska z Seulu i Tokio chcą doradzać przy budowie CPK

PAP/KG