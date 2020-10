TS wybrał dostawcę platformy loteryjnej - konsorcjum IGT

Totalizator Sportowy rozstrzygnął postępowanie na wybór dostawcy platformy loteryjnej – czyli nowego sprzętu do punktów sprzedaży, systemu centralnego do obsługi gier liczbowych i loterii pieniężnych, systemu do sprzedaży w kanale interaktywnym oraz oprogramowania wspierającego biznes. Najlepszą ofertę w konkurencyjnym postępowaniu zakupowym złożyło konsorcjum IGT. Nowa umowa będzie obowiązywać do grudnia 2028 r. z możliwością przedłużenia jej o kolejne 3 lata

Podpisana z dostawcą umowa otwiera zupełnie nowe możliwości przed Totalizatorem Sportowym i marką LOTTO. Konsorcjum IGT wymieni cały system centralny, funkcjonujący w Spółce od 2011 r., i obuduje go łatwymi w integracji aplikacjami wspierającymi rozwój biznesu. Planowana jest również stopniowa (do końca 2023 r.) wymiana sprzętu zainstalowanego w kolekturach służącego sprzedaży gier LOTTO i Zdrapek. Kolektorzy otrzymają nowe narzędzia pracy, a wraz z nowoczesnymi terminalami w kolekturach pojawiać się będą stopniowo również nowe funkcjonalności.

Dążymy do sprzedaży omnikanałowej. Trudno było realizować nasze ambicje na starym sprzęcie, który generacyjnie jest sprzed dwóch dekad. Dlatego liczymy, że jego wymiana na zupełnie nowy zwiększy komfort pracy kolektorów, partnerów handlowych i jeszcze lepszą obsługę klientów podczas wizyty w punktach sprzedaży LOTTO – mówi Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego. Wymiana sprzętu sprzedażowego i poprawa jego niezawodności, łączności w kolekturach oraz udostępnienie w nich nowoczesnych narzędzi, takich jak wyświetlacze multimedialne prezentujące klientom treści edukacyjne lub marketingowe, to nasza największa inwestycja w kluczową działalność Spółki, jaką pozostaje sprzedaż gier liczbowych i loterii pieniężnych – dodaje.

W ramach umowy dostawca będzie miał również za zadanie wymianę systemu służącego sprzedaży w kanale interaktywnym. Co istotne, konsorcjum IGT już z początkiem 2021 r. rozpocznie wdrażanie nowych funkcjonalności jeszcze do obecnie działającego systemu interaktywnego. Klienci już wkrótce poczują różnicę. Nowe funkcjonalności i gry będą wdrażane sukcesywnie, aż docelowo zostanie wymieniony cały system.

Nowe otwarcie

Liderem konsorcjum jest IGT Poland – liczący kilkaset osób oddział międzynarodowej korporacji, który jest obecny w Polsce od 30 lat. Firma dostarcza system centralny do sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych oraz system interaktywny na mocy umowy z Totalizatorem Sportowym obowiązującej do końca listopada 2021 r. Nowa umowa między Spółką a konsorcjum IGT to z jednej strony kontynuacja współpracy z zespołem IGT Poland, ale z drugiej zupełnie nowe otwarcie i model działania.

Umowy, która obowiązuje do końca listopada 2021 r., w zasadzie nie da się porównać do nowej, która właśnie została podpisana. Zmieniło się wszystko: model współpracy, który teraz zakłada większe zaangażowanie ze strony Spółki w bieżące operacje, model rozliczeń z dostawcą, czy warunki dotyczące jakości usług – mówi Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego. – Udostępnione nam zostanie znacznie więcej usług i oprogramowania, a jednocześnie zapewniono nam więcej swobody w codziennych operacjach. Fundamentem działania nowoczesnych systemów informatycznych jest łatwość integracji i na ten element postawiliśmy szczególny nacisk w postępowaniu – podkreśla Olgierd Cieślik.

Nowa umowa ma umożliwić Totalizatorowi Sportowemu kontynuację intensywnej transformacji technologicznej, która od kilku lat dokonuje się w Spółce. Od strony produktowej już teraz zaplanowane są sukcesywne wdrożenia elektronicznych loterii pieniężnych. Pierwsze z nich pojawią się już w grudniu tego roku na www.lotto.pl i w aplikacji mobilnej, a ich portfolio będzie sukcesywnie uzupełniane.

Cieszymy się, że to właśnie firma IGT będzie miała szansę dostarczenia najnowszych rozwiązań technologicznych i operacyjnych do obsługi polskich Graczy i kolektur. Z jednej strony będzie to kontynuacja naszej długoletniej współpracy z Totalizatorem Sportowym, z drugiej jednak każde wdrożenie to nowe wyzwania, zupełnie inne wymagania sprzętowe i organizacyjne, którym można sprostać jedynie posiadając wieloletnie doświadczenie na rynku loteryjnym oraz rozbudowane centrum R&D, które mamy tutaj w Polsce. Zatrudniając w Warszawie blisko 300 osób, jesteśmy w stanie oddelegować do tego projektu naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych specjalistów, co zagwarantuje bezproblemowy przebieg wszystkich prac wdrożeniowych – mówi Wojciech Włodarczyk, Prezes Zarządu IGT Poland.

Współpraca z liderami rynku w swoich obszarach

Przeprowadzone przez Totalizator Sportowy postępowanie i podpisana w jego wyniku umowa z konsorcjum IGT wpisują się w strategię Spółki, w której jednym z filarów transformacji technologicznej jest dywersyfikacja dostawców kluczowych technologii.

Obecnie Totalizator Sportowy współpracuje z wieloma firmami technologicznymi będącymi światowymi liderami w swoich segmentach. IGT, firma dominująca na rynku loteryjnym, obsługuje Spółkę w zakresie platformy do gier liczbowych i loterii pieniężnych. Pollard oraz Scientific Games – dostarczają Totalizatorowi Sportowemu Zdrapki, których sprzedaż z roku na rok rośnie dwucyfrowo. Z kolei dostawcą platformy dla jedynego legalnego kasyna internetowego w Polsce jest firma Playtech. Dodatkowo już niedługo na www.totalcasino.pl pojawi się całe portfolio gier od innych podmiotów. Natomiast w przypadku Salonów gier na automatach Spółka współpracuje z dziewięcioma dostawcami.

Totalizator Sportowy jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i zasłużonych polskich spółek. Działa nieprzerwanie od ponad 64 lat. Spółka powstała by gromadzić środki, z których finansowano remonty i budowy obiektów oraz urządzeń sportowych. Później do zadań Totalizatora Sportowego doszło też przekazywanie funduszy na szeroko rozumianą kulturę narodową. Dziś spółka jest jednym z najważniejszych filarów wspierających te dwie dziedziny życia społecznego. Totalizator Sportowy dysponuje siecią ponad 18 000 punktów sprzedaży, które każdego dnia oferują szeroki wachlarz produktów loteryjnych. Nadrzędnym celem spółki jest stały rozwój, poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą wyprzedzać potrzeby rynku i wpływać na rozwój polskiej gospodarki. Realizując monopol państwa, zgodnie z ustawą o grach hazardowych, spółka nie tylko dba o rozwój tradycyjnych produktów spod znaku LOTTO, lecz także poprzez uruchomienie ich sprzedaży online.

W 2018 roku Totalizator Sportowy rozpoczął działalność w zupełnie nowych obszarach biznesowych, takich jak salony gier na automatach poza kasynami gry czy kasyno internetowe. Totalizator Sportowy jest członkiem najważniejszych międzynarodowych organizacji loteryjnych – World Lottery Association oraz The European State Lotteries and Toto Association.

IGT to światowy lider technologiczny w branży gier loteryjnych i kasyn. Dostarcza rozwiązania dla Graczy we wszystkich kanałach i segmentach regulowanych, od automatów do gier i loterii, po zakłady sportowe. Opierając się na oczekiwaniach Graczy oraz wykorzystując wieloletnie doświadczenie, znaczne nakłady na innowacje i najnowocześniejszą technologię, zapewnia rozwiązania dla sektora rozrywki, są one też biznesowym wsparciem dla klientów. IGT jest obecny w ponad 100 krajach na całym świecie i tworzy wartość, przestrzegając najwyższych standardów obsługi i odpowiedzialności. Zatrudnia na całym około 12 000 pracowników.

W Polsce znajduje się blisko 300 osobowe Warszawskie Centrum Technologiczne, będące wiodącym ośrodkiem R&D nie tylko firmy, ale i dla całej światowej branży loteryjnej oraz Europejskie Centrum Operacyjne, sprawujące na co dzień nadzór nad pracą ponad 20 tysięcy terminali w kilku loteriach w Europie. Rocznie firma eksportuje z Polski usługi IT o wartości ok. 70 mln zł.

