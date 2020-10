Współpraca państwa i biznesu

Pandemia koronawirusa spowodowała poważne perturbacje w polskiej gospodarce, ale też w naszym kraju tkwi potencjał, który pozwoli nam szybko przezwyciężyć skutki kryzysu – ocenia Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO SA w „Polskim Kompasie 2020”

Koronawirus i związane z nim ograniczenie aktywności gospodarczej spowodowały największy kwartalny spadek PKB w Polsce od przemian ustrojowych w 1989 roku. Ten spadek nie okazał się jednak tak duży jak obawialiśmy się na początku pandemii i na tle europejskich gospodarek i krajów z innych kontynentów sytuacja ekonomiczna Polski wygląda całkiem nieźle. To daje dobry punkt startowy do tego, aby szybko wrócić na ścieżkę wysokiego wzrostu gospodarczego.

Narodowy Bank Polski, Komisja Europejska i inne międzynarodowe instytucje finansowe oraz agencje ratingowe prognozują, że już w 2021 roku tempo wzrostu gospodarczego będzie w naszym kraju wysokie, bo powyżej 4 proc. To pozwala żywić nadzieję, że możemy już w przyszłym roku odrobić straty związane z pandemią.

Nasze atuty

Na przyszłość gospodarczą Polski trzeba patrzeć optymistycznie. Dziwi słyszane od czasu do czasu biadolenie, że po 1989 roku nasz kraj żył zawsze w warunkach wzrostu gospodarczego. Jednego roku był on większy, innego nieco mniejszy, ale zawsze na plusie, a tymczasem w drugim kwartale 2020 roku spadek PKB przekroczył 8 proc. I teraz wiele miesięcy nam zajmie likwidowanie skutków ekonomicznych pandemii, takich jak wzrost bezrobocia, obniżenie dochodów części społeczeństwa, spadek obrotów przedsiębiorstw i wielomiliardowa dziura budżetowa.

To prawda, mamy spore straty do odrobienia, ale zrobimy to szybciej niż może nam się teraz wydawać. Przede wszystkim dlatego, że Polacy są zdolnym i przedsiębiorczym narodem. Czy społeczeństwo, które tak szybko wyszło z nędzy epoki PRL ma się obawiać, że nie poradzi sobie jeszcze szybciej ze skutkami koronawirusa? Wtedy wiele firm startowało od zera, bez kapitału, wsparcia państwa. Teraz przedsiębiorstwa są w lepszej sytuacji, bo przecież rząd wpompuje do gospodarki ponad 300 mld zł krajowych pieniędzy, a do tego dojdą dziesiątki miliardów euro z instrumentów unijnych, które polskie władze wynegocjowały w Brukseli.

Tarcza Antykryzysowa, Tarcza Finansowa uratowały miliony miejsc pracy, zapewniły też firmom zachowanie płynności finansowej. W rezultacie przedsiębiorcy mają fundamenty, aby rozwijać działalność i odzyskiwać utracone rynki i klientów, co przy naszej narodowej zaradności szybko przyniesie owoce. Widać to także po nastrojach przedsiębiorców, którzy z coraz większym optymizmem patrzą w przyszłość.

Na pewno inaczej byśmy teraz rozmawiali, gdyby nie efekty polityki gospodarczej rządu PiS po 2015 roku, których owocem była m.in. naprawa finansów państwa. Gdyby nie to, że rządowi udało się wcześniej uzdrowić finanse, państwo nie miałoby teraz możliwości uruchomienia działań antykryzysowych aż na tak ogromną skalę i mielibyśmy do czynienia z głębokim kryzysem, falą bankructw i bardzo wysokim bezrobociem.

Biznesowa elastyczność

Polscy przedsiębiorcy bardzo dobrze radzili i radzą sobie w każdych warunkach kryzysowych, bo są elastyczni, potrafią szybko przestawić się, dostosować do zmiennych warunków rynkowych. Koronawirus czy wcześniejsze różne perturbacje gospodarcze traktujemy bowiem jako wyzwania, z którymi trzeba sobie poradzić, a nie jako przeszkody niemożliwe do pokonania. Dotyczy to zarówno małych , jak i większych zakładów. Przykładem może być PKP CARGO.

Już kilka lat temu, widząc zmieniający się rynek, zdecydowaliśmy o tym, że PKP CARGO będzie rozwijać kompetencje w zakresie przewozów intermodalnych i usług logistycznych. Koronawirus spowodował również problemy dla naszego sektora, gdyż zamrożenie gospodarki spowodowało znaczny spadek przewozów ładunków koleją i to w sytuacji, gdy nasza branża liczyła, że w 2020 roku wróci na kolej koniunktura przewozowa. Tymczasem jeszcze bardziej spadły przewozy węgla, rud metali, stali oraz generalnie produktów przemysłowych. Jednocześnie jednak notujemy dwucyfrowe wzrosty transportów towarów w kontenerach i to w sytuacji, gdy przez kilka miesięcy mniejsze były morskie transporty ładunków z Chin do Polski i Europy. Dynamicznie za to rosły i rosną przewozy na Nowym Jedwabnym Szlaku.

PKP CARGO wykorzystuje koniunkturę w przewozach intermodalnych, gdyż oferujemy klientom coraz szerszy wachlarz usług, otwieramy nowe połączenia, uruchomiliśmy też stałe pociągi operatorskie, których sieć będzie systematycznie rozszerzana. Oczywiście, że te działania biznesowe byśmy podejmowali także wtedy, gdyby nie było koronawirusa, ale w sytuacji, gdy musimy walczyć z gospodarczymi skutkami epidemii i dążyć do odbudowy przewozów, efekty tych działań, ich skuteczność jest tym bardziej widoczna.

Państwo daje nie tylko pieniądze

Rząd bardzo dobrze wywiązuje się z zadania stymulowania gospodarki, choćby w ten sposób, że nie ogranicza publicznych wydatków inwestycyjnych, a wręcz dąży do ich zwiększenia. Spore środki są kierowane na innowacje, rozwój technologiczny i promowanie polskiej gospodarki. I to jest kierunek, który trzeba utrzymać, ale nie mniej ważne są działania spoza sfery finansowej.

Istotnym czynnikiem, który może pomóc w rozwijaniu polskiej gospodarki jest otoczenie biznesowe. Rząd zrobił bardzo dużo, aby wesprzeć finansowo gospodarkę, natomiast istotne są także zmiany prawne, organizacyjne, które poprawią otoczenie biznesowe. Część rozwiązań korzystnych z tego punktu widzenia znalazło się w kolejnych ustawach wprowadzających pakiety antykryzysowe i warto je utrzymać, a nawet wzmocnić. To szereg rozwiązań, które częściowo odbiurokratyzowały gospodarkę, uprościły np. niektóre procedury uzyskiwania różnych zgód i zezwoleń w urzędach administracji państwowej i samorządowej, choćby w zakresie prawa budowlanego czy prowadzenia przetargów publicznych. Te rozwiązania się sprawdziły i powinniśmy je utrzymać, a nawet pójść dalej i wprowadzać kolejne ułatwienia prawne dla biznesu.

Reasumując, Polska powinna szybko zniwelować skutki koronawirusa w gospodarce dzięki współgraniu dwóch czynników: polityki gospodarczej państwa i aktywności polskich przedsiębiorców.

Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO SA

Tekst prezesa Czesława Warsewicza został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020"

