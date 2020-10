Sasin: eksploatacja złoża Złoczew ekonomicznie mało uzasadniona

Pozyskanie tej koncesji oznacza podwojenie dostępnych zasobów - weszlibyśmy na poziom 450 mln ton dostępnych zasobów węgla, co daje żywotność kopalni - przy wydobyciu ok. 9 mln ton rocznie - około 50 lat. W stosunku do dzisiejszych 25 lat oznacza to dwukrotny wzrost, a więc jest to fundamentalna dla spółki zmiana - mówi prezes Krzysztof Szlaga