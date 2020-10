Przekąski z sezamem wycofane ze sklepów. Firma prosi o zwroty produktów

Firma Lajkonik podjęła decyzję o wycofaniu z obrotu rynkowego niektórych partii produktów z sezamem. Jak wyjaśniono, ziarna sezamu mogą zawierać pozostałości tlenku etylenu, który jest szkodliwy dla zdrowia. Producent prosi o niespożywanie produktów i o ich zwrot do sklepu

Lajkonik zapobiegawczo wycofuje z polskiego rynku produkty, które w składzie zawierają sezam. Dotyczy to wyłącznie produktów o datach przydatności do spożycia wskazanych w załączonej tabeli - czytamy w komunikacie opublikowanym przez firmę. „Nie dotyczy to pozostałych produktów pod marką Lajkonik” - podkreślono.

Lista wycofanych produktów:

Paluszki z sezamem 150g 12.04.2021 i 26.04.2021

Koktajlowy Mix 230g 19.04.2021, 20.04.2021, 21.04.2021 i 17.05.2021

Wypiekarnia Bajgle z ziołami prowansalskimi 70g 25.04.2021, 26.04.2021 i 10.05.2021

Wypiekarnia Paluchy Oryginalne 70g 26.03.2021 i 10.04.2021

Środek szkodliwy dla zdrowia

Jak wytłumaczono w komunikacie, ziarna sezamu zawarte w produktach opisanych w tabeli mogą zawierać pozostałości tlenku etylenu, środka ochrony roślin. Jest on sklasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia, a jego stosowanie i wprowadzanie na rynek w Unii Europejskiej jest niedozwolone - poinformowała firma.

W ramach działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę konsumentów, Lajkonik reaguje natychmiastowym wycofaniem produktów, których może to dotyczyć. Są one aktualnie wycofywane z półek sklepowych - dodano.

Konsumenci, którzy zakupili produkty ze wskazanymi datami przydatności do spożycia, proszeni są o niespożywanie ich oraz zwrócenie paczek do sklepu, w którym dokonano zakupu.

Lajkonik podkreślił, że zwrot produktów jest możliwy również bez okazania paragonu. „Zależnie od decyzji danego sklepu konsumenci otrzymają produkt zamienny lub zwrot ceny zakupu” - głosi komunikat.

tvn24.pl/mt

