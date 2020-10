Amazon współtworzy siłę polskiej gospodarki

Polska aspiruje do grona państw, które zaliczane są do najbardziej innowacyjnych gospodarek na świecie. Ogromny skok cywilizacyjny, który dokonał się w ciągu ostatnich 30 lat, oraz kontynuacja dorobku transformacji ekonomicznej poprzez nadanie priorytetu rozwojowi Gospodarki 4.0 sprawiają, że nasz kraj jest coraz bardziej atrakcyjny z punktu widzenia inwestorów zagranicznych.

Jednym z liderów nowoczesnych technologii, którzy z sukcesem ulokowali w Polsce swój kapitał, jest Amazon. Przykład tej właśnie firmy znakomicie obrazuje, w jaki sposób odpowiednie rozwiązania legislacyjne i systemowe mogą angażować zagraniczne przedsiębiorstwa do inwestowania w Polsce i wywierania silnego, pozytywnego wpływu na otoczenie społeczne oraz biznesowe.

Nie bez przyczyny inwestycje Amazona w Polsce kojarzone są przede wszystkim z nowoczesnymi centrami logistyki i dystrybucji. Do tej pory firma otworzyła 9 takich centrów, generując w ten sposób ponad 16 tys. stałych miejsc pracy. Szacunkowa skala inwestycji Amazona w latach 2014–2019 wyniosła ok. 14 mld zł, co czyni go jednym z największych bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce i największym amerykańskim pracodawcą w naszym kraju.

Amazon docenia polską innowacyjność

Niewiele osób wie jednak, że innowacyjność polskiej gospodarki została dostrzeżona przez firmę wiele miesięcy wcześniej, gdy zainwestowała ona w polski start-up technologiczny Ivona Software. Ivona była wówczas najlepszym na rynku syntezatorem mowy, a dziś jest integralnym elementem produktów tworzonych przez Amazon. Tym samym polscy specjaliści pracujący nad tą technologią dołączyli do grona programistów i naukowców tworzących wspólnie najnowsze światowe rozwiązania technologii teleinformatycznych.

Duże firmy w sposób naturalny wpływają na swoje otoczenie, jednak nie wszystkie wychodzą poza utarte schematy oddziaływania, jak ma to miejsce w przypadku Amazona. Wdraża on rozwiązania oraz technologie, które często wyznaczają nowe standardy i mogą stanowić wzór dla innych pracodawców. Dla przykładu, w trakcie pandemii COVID-19 firma wprowadziła wiele rozwiązań związanych z bezpieczeństwem pracowników i ograniczaniem ryzyka ich zakażenia, również wykraczających poza oficjalne zalecenia rządowe, co potwierdziły kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na froncie walki z COVID-19

Amazon Web Services (AWS) współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), aby przyśpieszyć prace nad określeniem, w jaki sposób rozprzestrzenia się wirus, i nad zrozumieniem mechanizmów rządzących powstawaniem oraz rozwojem epidemii. AWS dostarcza WHO zaawansowane technologie związane z chmurą obliczeniową i wspiera organizację specjalistyczną wiedzą techniczną: począwszy od procesu tworzenia ogromnych repozytoriów danych epidemiologicznych dotyczących poszczególnych krajów, poprzez szybkie tłumaczenie materiałów wideo ze szkoleń medycznych na różne języki, skończywszy na pomocy pracownikom służby zdrowia na całym świecie w lepszym leczeniu pacjentów.

Poza współpracą ze służbami sanitarnymi oraz WHO Amazon na własny koszt wdraża obecnie pilotażowy program powszechnych i obowiązkowych badań, mających na celu wykrycie zakażenia wśród pracowników. Firma opracowuje system służący zwiększeniu wydajności samego procesu testowania, a jego naczelnym punktem są tworzone i finansowane z własnych środków laboratoria diagnostyczne.

Pomoc dla małych pacjentów Kolejną formą oddziaływania firmy na otoczenie są inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), które angażują dużą grupę pracowników oraz wiele organizacji pozarządowych. Działania te rozpoczynają się od zdefiniowania problemu społecznego, a następnie dobrania odpowiedniej strategii we współpracy z partnerem społecznym – ekspertem, który działa w danym obszarze. Jedną z przeprowadzonych ostatnio aktywności była kampania Amazon Goes Gold, będąca częścią międzynarodowej inicjatywy Miesiąca Świadomości Nowotworów Dziecięcych. W dniach 15–16 września pracownicy Amazon – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie – przyszli do pracy w pidżamach, strojach superbohaterów oraz ubraniach w kolorze złotym, który oficjalnie jest barwą Miesiąca Świadomości. W ten sposób okazali solidarność z najmłodszymi pacjentami, którzy w szpitalach spędzają całe lata, a ich jedynym strojem jest właśnie pidżama. W ramach akcji Amazon przekaże donację 200 tys. zł Fundacji Polsat, która wesprze Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, odpowiedzialne za budowę Domu Opieki Wyręczającej dla dzieci hospicyjnych. Dodatkowo w każdym centrum firma przekaże na dotacje lokalne 11 zł za każdą osobę, która dołączyła do akcji Amazon Goes Gold, przychodząc do pracy w pidżamie albo złotym przebraniu.

Nie jest to jedyna inicjatywa, w której firma ze środków własnych przekazuje darowizny. Wkrótce po ogłoszeniu przez rząd stanu epidemii Amazon wyasygnował kwotę 1 mln euro na rzecz m.in. Polskiego Czerwonego Krzyża, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom epidemii w Polsce. Ponadto w ramach wsparcia lokalnych społeczności – nauczycieli i dzieci, którzy z dnia na dzień musieli się dostosować do nowej sytuacji i rozpocząć naukę zdalną – firma udostępniła bezpłatne warsztaty online. We współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, w ramach programu STEM Kindloteka Online, w ciągu 3 miesięcy przeprowadzono 136 warsztatów, które pozwoliły zdobywać kompetencje przyszłości oraz edukować uczniów i nauczycieli według modelu STEM. Obecnie prowadzone są kolejne zajęcia online dla edukatorów i dzieci.

Wsparcie cyfryzacji MŚP

Ważnym elementem wsparcia lokalnej gospodarki jest także jej cyfryzacja. Pandemia koronawirusa, skutkująca ograniczeniem handlu tradycyjnego, sprawiła, że potrzeba cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw stała się pilniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Tymczasem w zakresie integracji technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, mierzonej przez Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI), polskie firmy zajmują dopiero 25. miejsce na 28 państw UE. Obecnie jednak, w reakcji na zmiany na rynku, wielu przedsiębiorców musi szybko opanować i wdrożyć nowe kanały sprzedaży online, w czym pomaga im właśnie Amazon. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość wykorzystania zarówno rozwiązań chmurowych AWS, jak i uzyskania wsparcia w digitalizacji procesów biznesowych i eksportu swoich produktów na rynki zagraniczne. Firma umożliwia dostęp do 300 mln klientów w 180 krajach świata, a produkty oferowane przez partnerów Amazona – mikroprzedsiębiorców z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii – w 2018 r. trafiły poprzez serwis firmy do ponad 129 mln klientów w Europie, ich wartość wyniosła 2,5 mld euro. Obecnie, wykorzystując swoje globalne doświadczenia, Amazon zaczął oferować polskim MŚP, działającym do tej pory jedynie stacjonarnie, pomoc w otwarciu kanału sprzedaży online, służącego poszerzeniu skali biznesu o rynki zagraniczne. Przykładem działań w tym zakresie były zorganizowane w lipcu br. we współpracy z Polską Izbą Inwestycji i Handlu bezpłatne webinaria poświęcone sprzedaży online i możliwości skalowania biznesu dzięki ekspansji zagranicznej, na które zarejestrowało się kilkuset przedsiębiorców.

Skala inwestycyjna zagranicznych firm technologicznych oraz produkcyjnych w Polsce w ostatnich latach pokazuje, jak dużym zaufaniem różnorodnych podmiotów cieszy się nasz kraj. Takie firmy jak Amazon, poprzez swój profil działalności oraz skalę oddziaływania, wyznaczają trendy, a ich zaangażowanie inwestycyjne w polską gospodarkę potwierdza jej stabilną pozycję ekonomiczną. Korzyści z takiego stanu rzeczy odczuwa cały ekosystem społeczno-gospodarczy.