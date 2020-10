Globalna marka, lokalna firma

Coca-Cola towarzyszy polskim przemianom wolnorynkowym niemal od samego początku i jest mocno zaangażowana w Polsce już od 1991 r. To dziś lider branży napojów bezalkoholowych, posiadający w naszym kraju trzy zakłady produkcyjne, zatrudniający w Polsce ponad 1 800 osób, wspierający kilkanaście tysięcy kolejnych miejsc pracy w branżach współpracujących oraz zasilający budżet państwa corocznie kwotą ponad 1,3 mld zł podatków.

Mimo ugruntowanej pozycji rynkowej stale poszukujemy nowych ścieżek rozwoju. Nasza globalna strategia 24/7 zakłada tworzenie zrównoważonej oferty produktowej, w której konsumenci znajdą produkty na różne okazje, na każdą porę dnia. Dlatego w 2019 r. nasze portfolio poszerzyło się o produkty Costa Coffee Home Edition, wiodącego brytyjskiego producenta kawy znanego na rynkach całego świata. Ponadto w kwietniu ubiegłego roku dwie odrębne jednostki biznesowe połączyliśmy w jedną – Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie – zwiększając zasięg działania. – Od początku naszej działalności zainwestowaliśmy w Polsce ponad 3 mld zł, budując i wyposażając od podstaw zakłady produkcyjne, infrastrukturę logistyczno-magazynową oraz liczne elementy wsparcia całego łańcucha dostaw. W ramach realizacji naszego długoletniego planu finansowego w 2019 r. zainwestowaliśmy również 12 mln zł w nowe centrum logistyczne w zakładzie produkcyjnym w Staniątkach, a w 2020 realizujemy kolejne inwestycje – mówi Jaak Mikkel, Dyrektor Generalny Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Coca-Cola nie chce być tylko producentem napojów, dlatego podejmuje się wielu inicjatyw z obszaru zrównoważonego rozwoju. Wśród realizowanych działań naczelne miejsce zajmuje realizacja ambicji World Without Waste – Świat bez Odpadów.

–Zobowiązaliśmy się, że system Coca-Cola do 2030 r. pomoże w zebraniu i recyklingu dokładnie tylu opakowań, ile trafia od nas bezpośrednio do konsumentów. To więcej, niż zakładają nowe Dyrektywy Odpadowe Unii Europejskiej (90 proc. do 2030 r.). Chcemy też, by do 2025 r. wszystkie nasze opakowania na całym świecie w 100 proc. nadawały się do recyklingu, a do 2030 r. średnio 50 proc. składu opakowań produktów Coca-Cola stanowiły surowce wtórne – wyjaśnia Rory Taylor, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services. – Zależy nam na realnych działaniach i budowaniu szerokiego zaangażowania oraz partnerstwa w zakresie segregacji odpadów. Jedną z naszych inicjatyw są recyklomaty dla polskich miast i gmin, które przekazujemy już od ponad roku. Wierzymy, że Świat Bez Odpadów jest możliwy, dlatego inwestujemy w rozwiązania, które mają pomóc wprowadzić tę ideę w życie – dodaje.