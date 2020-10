Cyfrowe fundamenty nadzieją polskiej gospodarki

W obliczu pandemii mierzymy się ze wstrząsem gospodarczym, który dotyka w różnym stopniu wszystkich pracowników i przedsiębiorców. Ostatnie miesiące pokazały, jak istotnym elementem funkcjonowania w niemal każdym aspekcie życia jest gospodarka oparta na silnych, cyfrowych fundamentach. W czasie lockdownu to właśnie rozwiązania cyfrowe, np. narzędzia e-commerce, narzędzia pracy zdalnej, umożliwiły firmom (a także administracji czy edukacji) ciągłość działania.

Według raportu McKinsey & Co „The Rise of Digital Challengers” zaledwie 9 proc. polskich MŚP wykorzystuje narzędzia cyfrowe do sprzedaży on-line (Dane z 2017 r. za: McKinsey & Co, The Rise of Digital Challengers. How digitization can become the next growth engine for Central and Eastern Europe. Perspective on Poland, 2018). Tymczasem to właśnie umiejętność korzystania z internetu do znalezienia nowych kanałów sprzedaży będzie coraz istotniejsza w najbliższym czasie. Kryzys wywołany pandemią COVID-19 i związana z nim ograniczona mobilność ludzi, a także restrykcje w sposobie działania firm spowodowały nie tylko nagłą zmianę otoczenia gospodarczego, lecz również diametralnie zmieniły postrzeganie rozwiązań cyfrowych i znacznie je upowszechniły. Chwilowe zamknięcie pokazało, jak istotną rolę w najbliższym czasie odgrywać będzie szybkie reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość biznesową, a także usprawnianie procesów, przy jednoczesnym ograniczaniu zbędnych kosztów. W trakcie lockdownu, w usprawnieniu lub kontynuacji procesów, dużym organizacjom pomogło zastosowanie rozwiązań opartych na technologiach chmury obliczeniowej, które ułatwiły pokonywanie wyzwań związanych np. z nową formą kontaktu z klientami czy rozwojem kanałów e-commerce w strukturze przychodów.

Dlatego zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i MŚP powinny już teraz przychylnym okiem spojrzeć na cyfryzację.

Jednym z ważnych aspektów cyfryzacji firm jest wprowadzenie do organizacji rozwiązań chmurowych. Chmura stanowi narzędzie postępu w transformacji cyfrowej, dzięki czemu zarówno firmy, jak i usługi sektora publicznego stają się bardziej wydajne. Ponadto stanowi rdzeń tętniącego życiem ekosystemu dla nowych technologii i sektorów, zwiększając ich szanse na międzynarodowy rozwój. Adopcja rozwiązań chmurowych przez duże rodzime firmy ma szansę spowodować efekt kuli śniegowej i znacznie przyśpieszyć proces cyfryzacji u ich mniejszych kooperantów. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać wysoką moc obliczeniową i rozwiązania chmurowe w usprawnianiu procesów decyzyjnych oraz optymalizacji operacji. Rozwiązania chmurowe właścicielom firm pozwalają się również skupić na prowadzeniu zasadniczej działalności bez konieczności budowy i utrzymywania kosztownej infrastruktury IT.

Obecnie, w porównaniu z cyfrowo zaawansowanymi krajami nordyckimi, potencjał rynku technologii chmurowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej jest w znacznej części niewykorzystany. Tylko 31 proc. dużych i 13 proc. małych oraz średnich przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań chmurowych (w porównaniu z 63 proc. i 35 proc. w krajach nordyckich). Mimo że wskaźnik wykorzystania rozwiązań chmurowych w Polsce nie jest wysoki, dynamika wzrostu polskiego rynku usług chmurowych jest zdecydowanie dodatnia. Także polska Chmura Krajowa będzie ważnym krokiem ku zmniejszeniu tego dystansu. Szacunki pokazują, że rynek chmury publicznej wzrośnie dwukrotnie do 2021 r.

Wsparcie firm w wykorzystaniu potencjału internetu w nowej rzeczywistości gospodarczej to najlepsza inwestycja w budowanie silnego, cyfrowego fundamentu polskiej gospodarki. Narzędzia do pracy zdalnej pozwalają wielu polskim firmom na kontynuowanie działalności, a dla innych stają się okazją do szybszego rozwoju. Z kolei utalentowane kadry na rynku pracy, a także relatywny brak obciążenia gałęzi gospodarki starymi technologiami wymagającymi żmudnej modernizacji, pozwalają nam się łatwiej dopasowywać do zachodzących zmian w gospodarce.

Gospodarki naszego regionu mogą wyjść z kryzysu jako jedne z pierwszych i stać się nowym motorem napędowym Europy. Powodzenie tego scenariusza będzie zależało do tego, jak szybko dostosujemy się do zmian i wykorzystamy nowe możliwości, a także nasze istniejące już zalety.

Artur Waliszewski Dyrektor biznesowy Google w Europie Środkowo-Wschodniej