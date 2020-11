MRiPS: 150 mld zł wsparcia dla pracowników i firm

W sumie w ramach wszystkich tarcz – antykryzysowej, finansowej i pomocowej – na ochronę miejsc pracy przeznaczono 149,42 mld zł - podało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wyniosło 17,5 mld zł

Jak informuje ministerstwo, do 30 października łączna kwota wsparcia dla pracowników i pracodawców to prawie 150 mld zł. 17,5 mld zł trafiło na dofinansowanie do wynagrodzeń dla 4,2 mln pracowników. Kolejne 17 mld zł wyniosły zwolnienia i ulgi w ramach składek na ubezpieczenia społeczne.

Wypłacono 5 mld zł świadczeń postojowych i udzielono 1,86 mln pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na kwotę 9,26 mld zł.

PAP/mt