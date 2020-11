Innowacje kontra koronawirus: obstawiamy 1:0

Co najbardziej zagraża koronawirusowi? Na pewno otwarte umysły naukowców i determinacja przedsiębiorców, podsycane poczuciem misji i solidarności społecznej. Taka postawa, wsparta odpowiednimi rozwiązaniami przez państwo, to prosta droga do innowacji. A te wielokrotnie pokazały, jak procentują w naszym codziennym życiu -pisze dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w „Polskim Kompasie 2020”

W tym, by każdy dobry projekt badawczo-rozwojowy miał szansę na realizację, pomaga cały ekosystem inicjatyw i instytucji publicznych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na czele. Nasze zadanie to tworzyć świat polskich innowacji przez łączenie biznesu z nauką. Od ponad dekady z sukcesem wspieramy tysiące przedsiębiorstw i jednostek naukowych w realizacji projektów badawczych z dużym potencjałem do rozwiązywania najważniejszych problemów gospodarczych i cywilizacyjnych.

Dobry grunt

Trwałe wpisanie prac B+R w strategie biznesowe firm to warunek rozwoju przedsiębiorstw i całych branż w dłuższym horyzoncie czasowym. Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że nowe technologie, inteligentne materiały czy branża kosmiczna są poza naszym, polskim, zasięgiem. Jednak przedsiębiorczość, którą mamy we krwi, a także odwaga i kreatywność sprawiły, że zrobiliśmy ogromny krok naprzód. Dowód? Dziś już nikogo nie dziwi fakt, że kluczowe podzespoły dla kolejnych misji NASA czy ESA powstają np. w laboratoriach w Piasecznie czy Ożarowie. A to oznacza, że choć w rankingach innowacyjności stale gonimy najlepszych, to udało się nam zbudować mocną markę w ważnych obszarach wysokich technologii. Stoi za tym suma doświadczenia i tytanicznej pracy po stronie innowatorów oraz szeregu systemowych rozwiązań – od przyjaznej legislacji, przez ulgi na B+R i zachęty podatkowe, po pulę grantów z niebagatelnym udziałem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Centrum od ponad dekady buduje świat polskich innowacji, co potwierdza różnorodność programów, które uruchomiliśmy. Wystarczy wspomnieć, że tylko w 2019 roku ogłosiliśmy 59 konkursów na łączną kwotę 6,9 mld zł. Odpowiedzią na te plany było 2560 wniosków złożonych przez przedsiębiorców. Jak te dane wpływają na rozmach prac badawczych? Obliczyliśmy, że w wyniku realizacji projektów finansowanych przez NCBR nakłady na B+R wzrastają średnio o 58 proc. Obserwujemy też, że za dofinansowaniem idzie wzrost zatrudnienia pracowników wykonujących prace B+R, średnio o 23 proc. Co ważne, żaden ze wspieranych przez nas projektów nie jest „sztuką dla sztuki”. Zawsze patrzymy na przełomowe rozwiązania z perspektywy potencjału wdrożenia. Dla nas każdy grant to inwestycja w przyszłość, która w określonej perspektywie musi dać się przeliczyć na zyski. Zarówno te bezpośrednie – dla wynalazcy, jak i pośrednie – wracające do państwowej kasy np. w postaci podatków. Dlatego oceniając każdy wniosek o dofinansowanie, wymagamy, aby wnioskodawca udowodnił, że wytworzona w wyniku projektu technologia da się zamienić w zysk i w określonym czasie znajdzie się na nią kupiec.

Więcej czasu na innowacyjne myślenie

Wypracowana w ostatnich latach umiejętność elastycznego odpowiadania na potrzeby rynku pozwoliła nam nawet w kryzysie zobaczyć szansę dla naszych innowatorów. Już w trzecim dniu po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego NCBR uruchomiło swoją działalność „na nowo”: przedłużyliśmy terminy naborów wniosków w konkursach, z dnia na dzień przeszliśmy z komunikacji bezpośredniej z partnerami do jej cyfrowej wersji, wdrożyliśmy szereg dodatkowych narzędzi służących do kontaktu z Centrum. Aby stymulować pomysły przedsiębiorców i naukowców w kierunku walki z pandemią, uruchomiliśmy dwie zupełnie nowe inicjatywy: konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy” oraz przedsięwzięcie „Wsparcie szpitali jednoimiennych”. Tę szansę postanowili w pełni wykorzystać polscy innowatorzy. Wbrew pierwotnym obawom, w tych i innych konkursach NCBR zauważyliśmy zwiększoną aktywność wnioskodawców. Paradoksalnie epidemia sprawiła, że przynajmniej niektórzy z nich mieli więcej czasu na dopracowanie swoich pomysłów. Potwierdza to wysoka jakość składanych projektów. Świadczy o niej najlepiej wskaźnik sukcesu, w niektórych konkursach przekraczający nawet 50 proc., co w praktyce oznaczało, że co drugi złożony wniosek został pozytywnie oceniony przez niezależnych zewnętrznych ekspertów.

Już pierwsze tygodnie epidemii pokazały, jak innowacyjny biznes wspaniale wykorzystuje swoją przewagę rynkową, i to nie tylko do generowania dochodów, ale i wsparcia poszczególnych grup społecznych, również na zasadzie działań „pro bono”. Mam tu na myśli chociażby kilku naszych beneficjentów, którzy w ekspresowym tempie potrafili dostosować się do nowej rzeczywistości i wykorzystać swoje doświadczenie m.in. do rozpoczęcia prac nad prostym, czułym testem na COVID-19 czy wyprodukowania przyłbic ochronnych za pomocą technologii druku 3D i udostępnienia projektu online do samodzielnego wykonania. W naszym portfolio mamy również szereg projektów, które świetnie wsparły Polaków w adaptacji do „zdalnego” życia – w obszarach zdrowia, pracy czy edukacji. Mowa chociażby o inteligentnej opasce monitorującej stan zdrowia seniorów, inteligentnym stetoskopie z aplikacją na smartfony czy edukacyjnym robocie, który uczy dzieci podstaw programowania. Wiele osób dostrzegło i doceniło rozwiązania, które wcześniej traktowane były owszem, jako ciekawe, ale na co dzień nieprzydatne. To dla nas powód do szczególnej dumy z sukcesów naszych beneficjentów i jednocześnie dowód na to, że innowacje są często potrzebą wyprzedzającą nasze oczekiwania.

Dla bezpiecznej przyszłości

Epidemia pokazała dobitnie, że nasza misja budowania nowoczesnej przyszłości to nie tylko ambicja, ale i konieczność. Zadaniem NCBR na najbliższe miesiące i lata pozostanie wsparcie przedsiębiorców i naukowców w budowaniu szeroko rozumianej koalicji dla innowacji. Jako centrum kompetencji i wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii chcemy w niej stale odgrywać kluczową rolę. Będziemy pokazywać długoterminowe korzyści, jakie niosą ze sobą prace badawczo-rozwojowe. Zachęcać do podjęcia ryzyka, które w dużej części przejmujemy na siebie. Na finiszu perspektywy unijnej jako NCBR liczymy na rekordowe zainteresowanie innowatorów naszą ofertą. Tych, którzy mają dobry pomysł i zdecydują się na współpracę z Centrum, wesprzemy finansowo i promocyjnie. Obiecujemy też stale działać elastycznie, dostosowując ofertę wsparcia do aktualnej sytuacji gospodarczej i wyciągając wnioski z każdej aktywności. Będziemy kłaść nacisk na komercjalizację i wdrożenia, aby osiągnięcia nauki nie zostawały za drzwiami laboratoriów.

Trzeba pamiętać, że biznes i nauka są dziś zdane na siebie jak nigdy wcześniej. Ich ścisła współpraca to koło zamachowe strategii skutecznego restartu całej gospodarki. Warunek, bez którego – nawiązując do tegorocznego hasła „Polskiego Kompasu” – nie da się wrócić z covidowego boju „z tarczą”. Zapewniam, że NCBR ma ambicję i narzędzia, by pomóc polskim innowatorom wygrać tę walkę.

Dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

