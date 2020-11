Czy koronawirus przyspieszył cyfryzację Polski?

Nikt, żaden kraj, nie był przygotowany na pandemię. Nikt się nie spodziewał, że to stanie się tak nagle i w takiej skali. Jednak dzięki temu, że mieliśmy odpowiednie narzędzia, wydajne sieci telekomunikacyjne, rozbudowywaną w ostatnich latach e–administrację – to wyzwanie nas nie przerosło - pisze Marek Zagórski, minister cyfryzacji w „Polskim Kompasie 2020”

Pandemia koronawirusa to sytuacja, z którą wszyscy musieliśmy się zmierzyć po raz pierwszy – jako rząd, obywatele, przedsiębiorcy, pracownicy, rodzice. Temu wyzwaniu, dla każdego nieco innemu, podołaliśmy. Zdaliśmy ten trudny egzamin. Polski rząd bardzo szybko podjął stosowne kroki, aby zapewnić przedsiębiorcom odpowiednie wsparcie – dzięki Tarczy Antykryzysowej, Tarczy Finansowej i szeregowi ulg. Dzięki temu udało się uratować wiele polskich firm.

Jako Ministerstwo Cyfryzacji od pierwszych dni, aktywnie i na wielu polach włączyliśmy się do walki z koronawirusem i jego skutkami. Wszystko, co zrobiliśmy: e–administracja, czy współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi – zadziałało. Internet nie zapchał się, wszystkie usługi telekomunikacyjne zadziałały, radę dała też e–administracja, którą wielu Polaków w tym czasie odkryło i do której się przekonało.

Zdalna praca, zdalna edukacja, internetowy kontakt z bliskimi i przyjaciółmi – tak przez kilka miesięcy wyglądało życie większości Polaków. Od początku zależało nam, aby w tym i tak już trudnym dla wielu czasie, ułatwić im życie. Nasze działania, dla wielu być może niewidoczne na pierwszy rzut oka, dotyczyły wielu jego sfer. Internet towarzyszy nam przecież niemal wszędzie, a w ostatnich miesiącach, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, przekonaliśmy się, jak ważną rolę odgrywa w usprawnianiu procesów i ułatwianiu codziennego życia. Zaczęliśmy od działań związanych z analizą funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych. Dzięki odpowiednim krokom, które podjęliśmy wspólnie z operatorami telekomunikacyjnymi, odbiorcy nawet nie odczuli większego obciążenia sieci.

Nikt nie mógł przewidzieć tempa rozwoju zagrożenia epidemicznego, ani skali lockdownu. Jednak dzięki konsekwentnej pracy m.in. nad rozwojem usług cyfrowych byliśmy na to przygotowani. Szybko i skutecznie wyszliśmy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Polaków. Staraliśmy się myśleć o wszystkich i wszystkim – dzieciach i ich rodzicach, seniorach, przedsiębiorcach, ale i o wydolności naszej sieci i cyberbezpieczeństwie. Nie zapomnieliśmy m.in. o pracodawcach, którzy swoim pracownikom w kilka dni musieli zorganizować pracę zdalną. Przygotowaliśmy i opublikowaliśmy dla nich materiały tłumaczące, jak to zrobić.

Przeznaczyliśmy niemal 400 milionów złotych na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli, stworzyliśmy też całodobowe centrum pomocy, dla wszystkich, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące koronawirusa. W rekordowym tempie, reagując na zmieniające się oczekiwania i potrzeby, przygotowaliśmy zupełnie nowe narzędzia, w tym m.in. aplikacje Kwarantanna Domowa i ProteGO Safe. A to tylko niewielki ułamek pracy, którą wykonaliśmy. Zachęcaliśmy też Polaków do korzystania z e–administracji. Zaufali i posłuchali nas. Ostatnie miesiące to rekordowy czas w historii naszych e–usług. Tylko od marca do maja 2020 r. niemal 1,5 miliona Polaków założyło profil zaufany. Obecnie korzysta z niego osiem milionów Polaków załatwiając urzędowe sprawy on-line.

Znaczna część nawyków wyrobionych lub utrwalonych w okresie obowiązywania obostrzeń zostanie z nami na dłużej. Dziś mamy do czynienia z zupełnie nowym stylem pracy oraz modelem funkcjonowania wielu firm i instytucji.

Jednym z największym wygranych tego czasu są usługi chmurowe. Przy tak dużym wzroście zainteresowania, najszybszym, najłatwiejszym i najbezpieczniejszym sposobem zwiększenia wydajności systemów okazały się usługi chmury publicznej.

Ostatni czas sprawił też, że mamy większą świadomość potrzeb i możliwości. To na pewno przełoży się na przyspieszenie cyfryzacji polskich firm. Chęć wykorzystywania tych narzędzi nie minie wraz z pandemią. Wiele firm przekonało się, że praca zdalna potrafi być bardziej efektywna. Wszyscy przekonali się jak ważna jest odpowiednia infrastruktura i dostęp do odpowiednich cyfrowych narzędzi.

Nie bez powodu jedną z branż najmniej dotkniętych skutkami pandemii pozostaje IT. W 2020 roku ten sektor notuje rekordowe wyniki. Wśród firm i instytucji wcześniej zaawansowanych technologicznie umocniło się przekonanie o słuszności tego kierunku rozwoju i inwestycji. W przypadku pozostałych – z uwagi na nowe realia, pojawiła się konieczność zbudowania lub rozbudowy istniejącej infrastruktury teleinformatycznej.

Jak to się przełoży na rzeczywistość gospodarczą w kolejnych latach? Z perspektywy potrzeb i popytu – z całą pewnością możemy się spodziewać przyspieszenia digitalizacji procesów i cyfrowej transformacji.

Za nami ważny egzamin, który zdaliśmy jako państwo i społeczeństwo. Przed nami – dalsza praca i długofalowa walka ze skutkami pandemii. Nie zatrzymujemy się ani na chwilę – nie chcemy, ani nie możemy.

Przyszłość – zarówno gospodarcza, jak i społeczna – z całą pewnością jest cyfrowa.

Marek Zagórski, minister cyfryzacji (od października 2020 pełnomocnik rządu ds.cyberbezpieczeństwa)

Tekst ministra Marka Zagórskiego został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku