Stoimy na straży krajowej transformacji energetycznej

Grupa Energa znalazła się w przełomowym okresie swojej działalności. W kwietniu 2020 staliśmy się częścią PKN ORLEN, polskiego koncernu multienergetycznego, który konsekwentnie zwiększa potencjał umożliwiający rywalizację na arenie międzynarodowej – ocenia Adrianna Sikorska, wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Komunikacji

Dzięki efektowi synergii już jako Grupa ORLEN możemy wspólnie realizować strategiczne inwestycje i zmieniać obraz polskiej energetyki. Wpisujemy się tym samym w globalne megatrendy i dążymy w kierunku tworzenia marki, której siła zakupowa i inwestycyjna, tak na rynku polskim, jak też na rynkach światowych, nieporównywalnie wykracza poza dotychczasowe możliwości Grupy Energa. Podejmujemy nowe wyzwania w zakresie budowy źródeł energii odnawialnej. Stajemy się, jako część Grupy ORLEN, niekwestionowanym liderem wykorzystania OZE w Polsce, jednym z kluczowych uczestników transformacji energetycznej Polski i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Bogatsi o doświadczenia związane z pandemią COVID-19, z całą pewnością możemy powiedzieć, że Energa z Grupy ORLEN sprostała wyzwaniom, zdając naprawdę trudny egzamin, realizując zarówno cele biznesowe, jak i społeczne. Skupiliśmy się na zapewnieniu ciągłości dostaw energii, inwestycjach, a zarazem zwróciliśmy się w stronę ludzi, którzy potrzebowali naszej pomocy.

Wkraczając w 2020 rok byliśmy gotowi na wyzwania. Zapewniliśmy Grupie Energa solidne podstawy do ich podjęcia i dzięki temu nasze działania przyniosły oczekiwane efekty. Udało się to między innymi dzięki konsekwentnej realizacji celów rozwojowych Grupy Energa i systematycznej rozbudowie potencjału wytwórczego w zakresie energii odnawialnej. Rok 2020 rozpoczęliśmy mając na horyzoncie perspektywę ważnych inwestycji, które – co szczególnie istotne – nie zostały wstrzymane przez pandemię.

Dołączenie Energi do Grupy ORLEN zmienia obraz i potencjał polskiej gospodarki. Postawiliśmy pierwszy krok na drodze do tworzenia rodzimego przedsiębiorstwa, które może skutecznie rywalizować z zagraniczną konkurencją. Zyska także potencjał do przeprowadzenia w kraju transformacji energetycznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo energetyczne polskiej gospodarce. Transformacja oparta będzie o źródła nisko- i zeroemisyjne, w których budowie i zarządzaniu Energa ma duże doświadczenie. W lipcu 2020 roku uruchomiliśmy elektrownię wiatrową w Przykonie o mocy 31 MW. Roczna produkcja farmy szacowana jest na 75 GWh. Farma powstała na zrekultywowanych terenach kopalni węgla brunatnego. Włączyliśmy się również, jako część Grupy ORLEN, w proces przekształcenia projektu budowy nowej elektrowni w Ostrołęce. W efekcie powstający, nowy blok C elektrowni stanie się blokiem gazowym. Otwierają się też przed nami perspektywy poważnych projektów związanych z fotowoltaiką i offshore.

Tworząc nowy wymiar krajowej energetyki nie zapominamy jednak o tym, co najważniejsze – o tworzeniu długofalowej strategii bezpieczeństwa i patriotyzmu gospodarczego. Strategii ukierunkowanej jednoznacznie na ochronę krajowej gospodarki przed zewnętrznymi zawirowaniami i wzmacniającą odporność na przyszłe kryzysy. Branża energetyczna nareszcie jest w Polsce postrzegana jako sektor strategiczny, w którym pracujemy nad zapewnieniem stabilności dostaw energii oraz surowców kluczowych, w oparciu o wewnętrzne możliwości i międzynarodową współpracę. Podkreślmy jednak – współpracę, nie zależność.

Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie skuteczne działanie administracji państwowej stabilizujące polską gospodarkę. Pandemia postawiła gospodarkę w obliczu nowych wyzwań, a świat biznesu musiał zweryfikować swoje strategie i modele działalności. Dotyczy to również sektora energetycznego – branży, która z jednej strony zapewnia gospodarce trwanie i możliwość rozwoju, z drugiej – jest zależna od zapotrzebowania rynku. Dziś już wiemy, że Polska radzi sobie w czasie kryzysu i możemy oczekiwać, że wyjdzie z niego obronną ręką, pozostając jedną z najbardziej dynamicznych gospodarek Europy. Energa już w Grupie ORLEN będzie wspierała ten trend swoimi inwestycjami. Przed nami ambitne przedsięwzięcia – rozwój nowych mocy OZE, w tym planowana realizacja farmy fotowoltaicznej Gryf, rozbudowa sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz nowatorskie rozwiązania zwiększające elastyczność sieci dystrybucyjnych.

Mamy pewność, że Polacy bogatsi o nowe doświadczenia i wspierani rządowymi projektami antykryzysowymi, mogą patrzeć w przyszłość ze spokojem. Energa jako część Grupy ORLEN stoi i będzie stała na straży krajowej transformacji energetycznej, zapewniając ciągłość dostaw energii i dbając o bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jednocześnie bliski pozostaje nam los tych, którzy nam zaufali. W 2020 roku udzielaliśmy wsparcia służbie zdrowia, angażowaliśmy się w życie regionu, w którym działamy. Grupa Energa była tam, gdzie jej oczekiwano. Tam, gdzie była potrzebna. To nasza misja i nasz cel, który będziemy realizować, prowadząc ambitne projekty w kolejnych latach.

Adrianna Sikorska, wiceprezes Zarządu Energa SA ds. Komunikacji

Tekst Adrianny Sikorskiej, wiceprezes Zarządu Energa SA został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku