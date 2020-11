Masz te aplikacje na telefonie? Od razu usuń. Twoje dane mogą być zagrożone

Firma Bitdefender informuje o 13 szkodliwych aplikacjach na jakie można trafić w Sklepie Google Play z programami na Androida. Jeśli masz je na telefonie i nie chcesz by, ktoś miał możliwość odczytywania twoich sms-ów lepiej od razu je usuń.

Sklep Google Play zapewnia dostęp do setek tysięcy aplikacji i gier mobilnych do zainstalowania m.in. na smartfonach. Jak się okazuje nie wszystkie są bezpieczne.

Specjaliści bezpieczeństwa z firmy Bitdefender, jak informuje serwis dobreporogramy.pl ustalili, że w Sklepie Google Play można trafić na 13 szkodliwych aplikacji, które wyświetlają natarczywe reklamy. Ponadto w Sklepie są opisywane pozytywnymi, ale fałszywymi recenzjami użytkowników.

Eksperci ustalili również, że aplikacje dostępne w sklepie Google wykorzystują uprawnienia, które nie są im niezbędne do działania, ale mogą pomóc twórcy ze złymi zamiarami. W sytuacji, gdy użytkownik machinalnie zezwoli aplikacjom na wszystkie działania, to mają one dostęp do listy kontaktów, a także możliwość odczytywania SMS-ów.

Lista szkodliwych aplikacji wygląda następująco: Video Downloader, Full Email App, InsSaver, Fast Downloader, Messenger for all Social apps, File download manager, Music Video Player, Media Player All Format, New Messenger for all messaging & social app, Status Saver, Quick Launcher For Apps, 4D Parallax Live Wallpaper, a także 4D Parallax Wallpaper HD.

Czytaj też: Drżyjcie piraci drogowi! Wysyp fotoradarów i nowe przepisy

www.biznesinfo.pl/kp