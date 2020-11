Atak terrorystyczny w Wiedniu!

Co najmniej siedem osób zginęło w strzelaninie w poniedziałek wieczorem w centrum Wiednia, a kilkanaście osób jest rannych - poinformowały media, powołując się na źródła MSW. Wymianę ognia potwierdziła policja. Apelowała do ludzi, by unikali centrum miasta. MSW: To był zamach terrorystyczny

Do strzelaniny miało dojść na ulicy przy głównej synagodze w Wiedniu. Część mediów jednak twierdzi, że do strzelaniny doszło na pobliskim placu Schwedenplatz.

Agencja APA podaje, że w związku ze strzelaniną w centrum Wiednia została aresztowana jedna osoba. Z kolei policja podała, że MSW Austrii nie wyklucza wersji ataku terrorystycznego.

W strzelaninie niedaleko Schwedenplatz jeden z policjantów został ciężko ranny; postrzelono go z długiej broni - podała rzecznika MSW. - Na razie nie wiadomo, czy celem ataku była pobliska synagoga - dodała.

Według przedstawiciela wspólnoty żydowskiej synagoga i przylegające do niej biura były zamknięte w czasie, gdy doszło do strzelaniny.

W strzelaninie w centrum Wiednia są ranni i prawdopodobnie zabici - poinformował w poniedziałek wieczorem austriacki minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer w stacji telewizyjnej ORF TV. Według niego był to zamach terrorystyczny.

Jak powiedział minister, uważa się, że w ataku wzięło kilka osób.

Na razie nie wiadomo, czy celem ataku była znajdująca się centrum Wiednia główna synagoga.

PAP, wPolityce.pl, mw

