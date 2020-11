Szef NATO po zamachach: kontynuować walkę z dżihadystami

Zamachy w Afganistanie i Austrii przypominają, że terroryzm ma wpływ na nas wszystkich, pokazują też, jakie znaczenie ma kontynuowanie walki z dżihadystyczną organizacją Państwo Islamskie (IS) - napisał we wtorek na Twitterze szef NATO Jens Stoltenberg

Jestem przerażony atakami terrorystycznymi w Afganistanie i Austrii. To przypomnienie, że terroryzm ma wpływ na wszystkich i o tym, jakie znaczenie ma kontynuowanie walki z IS. Moje kondolencje dla wszystkich poszkodowanych - napisał sekretarz generalny Sojuszu.

W trakcie jednego z ataków, do jakich doszło w poniedziałek wieczorem w śródmieściu Wiednia, zginęło czworo cywilów i jeden napastnik, który został zastrzelony przez policję. Szef MSW Austrii Karl Nehammer oświadczył, że był on zwolennikiem IS. Siły specjalne wszczęły pościg za sprawcami pozostałych ataków.

W poniedziałek IS przyznało się do ataku na uniwersytet w Kabulu, w którym zginęły tego dnia co najmniej 22 osoby, w większości studenci, a 22 zostały ranne. Zaatakowany uniwersytet jest największą wyższą uczelnią w Afganistanie.

Jeden z trzech napastników, którzy wdarli się tego dnia rano na teren uczelni, wysadził się w powietrze, dwaj pozostali zaatakowali studentów. Doszło do wymiany ognia między sprawcami a afgańskimi siłami bezpieczeństwa, zakończonej po kilku godzinach zabiciem napastników.

Z Brukseli Łukasz Osiński, PAP, mw

