Afera SKOK Wołomin - sąd uchylił areszt głównemu oskarżonemu

Odbyła się szósta rozprawa w sprawie afery „Pro Civili”. Jedynym godnym uwagi wydarzeniem, do którego doszło była zgoda sędziego na wgląd do akt, udzielona byłemu oficerowi WSI Piotrowi P. pseud. "Bentley" - jednemu z głównych oskarżonych w tym procesie (na zdjęciu, to ten z lewej)