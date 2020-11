Ameryka Wybiera. 5 kluczowych stanów USA tej nocy

Kandydat demokratów, Joe Biden, ma wiele dróg dojścia do 270 głosów w Kolegium Elektorów, podczas gdy wg sondaży prezydent Trump w tej bitwie ma trudności z utrzymaniem się w niektórych stanach, które przyczyniły się do jego zwycięstwa w wyborach w 2016 roku. Pensylwania jest kluczem do strategii wyborczych zarówno dla Trumpa, jak i Bidena. Zwycięstwo Bidena w Georgii skutecznie zatrzasnęłoby drzwi dla drugiej kadencji Trumpa. Strata Trumpa w Arizonie nie oznaczałaby automatycznie jego końca, ale bardzo, bardzo utrudniłaby sprawę. Zobaczmy jak w szczegółach wygląda szachownica wg The Hill na samym finiszu wyborów

Biden ma dużą przewagę w Wisconsin i Michigan, ale mniejszą przewagę w Pensylwanii, która będzie w centrum politycznego wszechświata od teraz do momentu zliczenia głosów. Jeśli Bidenowi uda się odbudować dawną „niebieski mur”, prawdopodobnie wygra Biały Dom.

Ale Biden ma również spore poparcie w kilku innych stanach, które Trump musi wygrać, aby zapewnić sobie drugą kadencję. Te stany, to Georgia, Arizona, Ohio, Floryda, Teksas, Iowa i Północna Karolina.

Oczekuje się, że nie wszystkie stany zakończą liczenie głosów we wtorek wieczorem, co może prowadzić do kilku niejasnych i nerwowych dni, w których liczba głosów może się zmieniać.

Ameryka wybiera

Ponad 95 milionów ludzi już głosowało, a niektóre stany, takie jak Pensylwania, będą zgłaszać liczbę głosów, zanim zliczą karty do głosowania nieobecnych, które już otrzymali. W Karolinie Północnej i Pensylwanii karty do głosowania wysłane pocztą przed wyborami będą nadal liczone, nawet jeśli wpłyną kilka dni później.

Jak ocenia portal TheHill, oto, na co należy zwrócić uwagę w pięciu gorących stanach swingowych w noc wyborczą.

PENNSYLVANIA

Pensylwania jest kluczem do strategii wyborczych zarówno dla Trumpa, jak i Bidena.

Jeśli Trump nie powtórzy swoich zwycięstw w Wisconsin i Michigan, musi wygrać Pensylwanię i zachować inne stany, które wygrał w 2016 roku.

Biden mógłby stracić Pensylwanię i nadal wygrać wybory, ale oznaczałoby to konieczność zwycięstwa w stanach takich jak Ohio, Georgia, Floryda, Karolina Północna czy nawet Teksas.

Jeśli Biden straci Pensylwanię, stan jego rodzinnego miasta, gdzie ma stabilną przewagę w wyborach, prawdopodobnie przegra także w wielu innych miejscach.

Sondaże pokazują, że wyścig się zaostrzył. Biden prowadzi o 4,8 punktu w średniej FiveThirtyEight, w porównaniu z 7,3 punktu kilka tygodni temu.

Dlatego Trump i Biden atakują Pensylwanię, zatrzymując się tam w ostatnich dniach z nadzieją, że uda im się wycisnąć z niej wszystkie możliwe głosy. Trump przyciągał ogromne tłumy na swoje wiece w całym stanie, wytrącając Demokratów ze spokojnego snu wygranej w wyborach.

Urzędnicy wyborczy twierdzą, że wyniki prawdopodobnie nie będą znane wcześniej niż w piątek, czyli w ostatni dzień, w którym można odebrać pocztowe karty do głosowania wysłane do 3 listopada.

Wysłano już setki tysięcy kart do głosowania korespondencyjnego, ale prawo wyborcze w Pensylwanii zabrania przetwarzania tych kart do godziny 7 rano w dniu wyborów, więc urzędnicy zaczną odkopywać się ze stosów poczty we wtorek rano.

Sondaże zamykają ankietowanie o 20:00. czasu EST i niektóre hrabstwa będą najpierw liczyć i zgłaszać osobiste karty do głosowania. Kilka hrabstw może nawet nie zacząć liczyć listów do głosowania do środy.

Jest możliwe, że Trump szybko zdobędzie przewagę w Pensylwanii, ponieważ głosy osobiste liczone są jako pierwsze.

Osoby obserwujące nie powinny zakładać wygranej Trumpa, ale również czekać na policzenie wcześniej wysłanych kart do głosowania.

FLORYDA

Sondaże pokazują, że Floryda jest jak czysta loteria, ale niektórzy analitycy wyborczy uważają, że stan jednak po raz kolejny wpadnie dla Trumpa, zwłaszcza jeśli Biden nie dorówna poziomowi poparcia Hillary Clinton wśród latynoskich wyborców. A wielu latynosów, paradoksalnie, stawia na Trumpa. Floryda to absolutna pozycja obowiązkowa dla Trumpa, aby mieć jakąkolwiek nadzieję na zwycięstwo w wyborach.

W tym słonecznym stanie wcześniej zadecydował 1 punkt lub mniej, i to w ostatnich dwóch wyborach prezydenckich. Teoretycznie Biden prowadzi w średnich sondażach o 1 lub 2 punkty, ale nikt nie będzie zaskoczony, jeśli Trump odniesie niewielkie zwycięstwo tutaj w dniu wyborów.

W przeciwieństwie do stanów, które z powodu pandemii musiały zmienić swoje zasady i spieszyć się, aby przyspieszyć głosowanie pocztą, Floryda ma duże doświadczenie w liczeniu wysłanych pocztą głosów korespondencyjnych.

Urzędnicy wyborczy od tygodni przetwarzają i liczą listy z głosami korespondencyjnymi. Tu pełne wyniki powinny być ogłoszone w noc wyborczą. Stan nie liczy głosów oddanych korespondencyjnie otrzymanych po 3 listopada.

Wysłane pocztą i wczesne osobiste karty do głosowania zostaną zgłoszone jako pierwsze, prawdopodobnie wypychając Bidena na wczesne prowadzenie. Wyniki powinny być bliskie finalnym w kilka godzin po zamknięciu sondaży o 20:00 czasu wschodniego, chociaż wyzwania prawne i powolne liczenie w niektórych hrabstwach mogą ten czas przeciągnąć i zbić nieco z tropu.

GRUZJA, CZYLI GEORIGIA

Zaskakujący jest fakt, że niektórzy analitycy wyborów uważają, że Biden ma większe szanse wygrać w Georgii niż wygrać na Florydzie.

Zwycięstwo Bidena w tym „Brzoskwiniowym Stanie” skutecznie zatrzasnęłoby drzwi w drugiej kadencji Trumpa.

Trump i Biden są tu na równi pod względem średnich wyników w sondażach, więc w tym stanie głosowanie będzie, znów, jak rzut monetą.

Urzędnicy wyborczy przetwarzają listy do głosowania od tygodni, weryfikując podpisy i skanując, ale faktyczne liczenie nie rozpocznie się przed dniem wyborów.

Może to zająć trochę czasu, biorąc pod uwagę ogromną liczbę nadchodzących głosów, ale sekretarz stanu Georgii mówi, że spodziewa się zakończenia „wszystkich gonitw” we wtorek wieczorem lub wczesnym rankiem w środę. Sondaże zamykają się o 19:00.

ARIZONA

Tu zawodnicy idą łeb w łeb. W pewnym momencie okazało się, że Biden może wycofać się ze względu na swoją siłę wśród wyborców na przedmieściach Phoenix. Ale Trump kłusa w Arizonie bardzo żwawo, choć wyprzedzając Bidena tylko o 1 punkt w średniej RealClearPolitics. To spadek w porównaniu z prowadzeniem Bidena, które na początku września wynosiło 5,7 punktu.

Średnia FiveThirtyEight daje Bidenowi nieco większą szansę, dając mu przewagę o 2,9 punktu, w porównaniu z 4,4 punktu na początku października.

Biden był liderem w zasadzie we wszystkich ostatnich dużych sondażach w Arizonie, z wyjątkiem trzech, które zostały przeprowadzone przez Trafalgar Group, Susquehanna i Rasmussen Reports. Ci trzej ankieterzy rutynowo znajdowali lepsze wyniki dla Trumpa niż inni ankieterzy.

Arizona od dwóch tygodni przetwarza i liczy karty do głosowania przedterminowego i korespondencyjnego.

Sondaże zamykają się o godzinie 21:00. EST 3 listopada i powinniśmy otrzymać wyniki od głosujących wcześnie i nieobecnych godzinę później, prawdopodobnie dając Bidenowi wczesną przewagę. Wyniki osób, które będą głosować osobiście w dniu wyborów, które powinny wypaczyć Republikanów, są również spodziewane we wtorek wieczorem.

Wysłane pocztą karty do głosowania muszą zostać dostarczone do dnia wyborów, aby zostały policzone, chociaż możliwe jest, że stan będzie potrzebował dodatkowego dnia lub dwóch, aby policzyć wszystkie karty do głosowania nieobecne otrzymane w ostatniej chwili.

Tak czy inaczej, do końca nocy powinniśmy mieć już jasny obraz z liczenia głosów w Arizonie.

Strata Trumpa w Arizonie nie oznaczałaby automatycznie jego końca, ale bardzo, bardzo utrudniłaby sprawę.

KAROLINA PÓŁNOCNA

Trudno wyobrazić sobie drogę powrotną do Białego Domu dla Trumpa bez Północnej Karoliny, którą w 2016 roku zdobył mniej niż 4 punktami.

Sondaże pokazują, że stan Tarheel wygląda jak czysta loteria, z Bidenem na czele o prowadzącym o mniej niż 2 punkty w średniej RealClearPolitics i Trumpem z półpunktową przewagą w średniej RCP.

Urzędnicy wyborczy twierdzą, że spodziewają się 80 procent wszystkich głosów oddanych wcześniej, pocztą lub osobiście, i od tygodni przedstawiają te wyniki w tabeli. Pierwsze opublikowane wyniki powinny zostać opublikowane wkrótce po zamknięciu sondaży o 19:30 czasu wschodniego.

Biden powinien najpewniej będzie wygrywać z głosów korespondencyjnych, zanim wyniki głosowań osobistych zostaną zliczone i ujawnione.

Jednak pocztowe karty do głosowania wysłane w dniu wyborów mają czas na dotarcie do komisji do 12 listopada. Jeśli wyścig jest tak zbliżony, jak wskazują sondaże, może upłynąć tydzień lub więcej, zanim ostateczny wynik zostanie określony.

Donald J. Trump / autor: PAP/EPA/JEFFREY SAUGER

za TheHill.com, w

