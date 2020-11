Wiceminister aktywów państwowych zakażony koronawirusem

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, odpowiedzialny w tym resorcie m.in. za sprawy górnictwa i energetyki, jest zakażony koronawirusem. W ostatnim czasie, podobnie jak wielu innych pracowników MAP, wiceminister pracował przede wszystkim w trybie zdalnym

„Pozytywny. Wszystkim życzę zdrowia” - napisał we wtorek na Twitterze wiceminister Soboń. Informację o zakażeniu wiceszefa MAP wirusem SARS-CoV-2 potwierdził także rzecznik ministerstwa Karol Manys.

Jak dowiedziała się PAP od osób współpracujących z wiceministrem, Artur Soboń czuje się dobrze i nie ma dokuczliwych objawów choroby COVID-19. W ostatnim czasie uczestniczył zdalnie m.in. w spotkaniu kierownictwa resortu aktywów państwowych, a także w telekonferencji z udziałem kierownictwa jednej z górniczych spółek.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, osoby, które miały w ostatnich dniach bezpośredni kontakt z wiceministrem, będą poddane kwarantannie. Ministerstwo nie podało, jak dużej grupy osób może to dotyczyć. Obecnie osobiste kontakty pracowników MAP są znacznie ograniczone, wobec przejścia w dużej części na zdalny lub rotacyjny tryb pracy.

Artur Soboń od grudnia 2019 r. jest wiceministrem aktywów państwowych, a od września br. także pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Obecnie jest m.in. zaangażowany w przygotowania do rozmów z Komisją Europejską na temat modelu transformacji górnictwa, zaproponowanego we wrześniowym porozumieniu delegacji rządowej ze stroną społeczną.

Porozumienie zakłada, że proces wygaszania kopalń Polskiej Grupy Górniczej będzie rozłożony w czasie do 2049 roku, a w tym okresie górnictwo ma być wspierane przez państwo. Szczegóły mają znaleźć się w Umowie społecznej, nad którą trwają obecnie prace w zespołach roboczych w spółkach węglowych. Jak dowiedziała się PAP w Polskiej Grupie Górniczej, wiceminister Soboń nie uczestniczy bezpośrednio w pracach tych zespołów, stąd jego zakażenie koronawirusem nie wpłynie na tempo prac w tej dziedzinie.

PAP/KG