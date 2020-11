Trump czy Biden, kto wygra wybory w USA?

Dziś, we wtorek odbywają się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Obecny prezydent Donald Trump mierzy się z Joe Bidenem z Partii Demokratycznej. Obaj na koniec używają kompletnie różnych argumentów, prezentują przeciwstawne wizje i wartości, i obaj twierdzą, że swoich oponentów ich doradcy wyprowadzili w pole oraz że ich rywal jest bardzo odległy od tego, co myślą i czują zwykli Amerykanie

Na ostateczny wynik wyborczy może mieć wpływ rozwój sytuacji w pięciu stanach: na Florydzie, w Pensylwanii, w Północnej Karolinie, Arizonie i w Georgii, donosi witryna informacyjna oraz dziennik the Hill.

Jeżeli Biden wygra w którymkolwiek z powyższych stanów, uzyska najprawdopodobniej 270 głosów elektorskich i zostanie nowym prezydentem USA. Według the Hill przewaga Bidena nad Trumpem kurczy się na Florydzie, za to rywalizacja kandydatów w Arizonie i Północnej Karolinie wydaje się nierozstrzygnięta.

Analitycy szukają wskazówek i oznak zwycięstwa jednego z kandydatów w poszczególnych stanach, jednak sytuacja na koniec dnia wcale nie musi być rozstrzygnięta, twierdzi z kolei Wall Street Journal. Relacje z przebiegu wyborów w USA śledzić można na głównych serwisach informacyjnych, w tym the Hill, the Guardian, na stronie analiz politycznych i komentarzy fivethirtyeight, the Wall Street Journall czy NBC News.

Prawie 100 milionów Amerykanów oddało głosy zanim otworzyły się dziś lokale wyborcze w głosowaniu przedterminowym, wynika z danych utworzonego przy Uniwersytecie Florydy US Elections Project. Wyborcy głosowali korespondencyjnie w specjalnie przygotowanych punktach wyborczych ze względu na sytuację pandemiczną i obawy wyborców, aby nie zakazić się w trakcie oddawania głosu. Liczba już oddanych głosów to 72 proc. wszystkich oddanych głosów w wyborach w 2016 r.

thehill.com/mt

