Trzaskowski zdymisjonował wiceprezydenta Pawła Rabieja

Podjąłem decyzję o dymisji wiceprezydenta Pawła Rabieja - poinformował we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że decyzja jest związana z tym, że wiceprezydent odpowiedzialny za obszar zdrowia w ratuszu w trudnej sytuacji epidemicznej udał się na urlop bez jego zgody

W związku z tym, że wiceprezydent Paweł Rabiej odpowiedzialny za obszar zdrowia w Urzędzie m.st. Warszawy, w trudnej dla wszystkich sytuacji epidemicznej udał się na urlop bez mojej wiedzy i zgody, podjąłem decyzję o jego dymisji - poinformował we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podjąłem decyzję o dymisji Pawła Rabieja, dlatego, że nie poinformował nas o tym, że planuje urlop. Musieliśmy przejąć jego obowiązki, jeżeli chodzi o nadzór nad szpitalami. W ogniu pandemii takie rzeczy po prostu nie mogą się zdarzać - tłumaczył Trzaskowski.

Paweł Rabiej nie poinformował mnie, że planuje urlop; jest to całkowicie niepoważne i nieakceptowalne, stąd decyzja o jego dymisji - powiedział we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Powiedział też, że on sam, mimo przebywania na samoizolacji, pracuje zdalnie.

Trzaskowski dodał, że obszar zdrowia, za który dotychczas odpowiadał wiceprezydent Paweł Rabiej - zgodnie z jego decyzją - przejęła wiceprezydent Renata Kaznowska.

Jak dodał, „nie wie jakim cudem” Rabiej podjął decyzję o urlopie, nie informując o tym ani jego ani „nikogo w urzędzie”. Zwrócił uwagę, że to on jako prezydent stolicy wydaje decyzje o urlopach. „Niestety takiego wniosku nikt z nas nie widział. Podobno pan prezydent, tak tłumaczył, próbował ten wniosek złożyć internetowo. Jest to zachowanie całkowicie niepoważne, stąd też moja decyzja” - zaznaczył Trzaskowski.

Samorządowiec przypomniał też, że przebywa obecnie na samoizolacji, ponieważ miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. „Przez cały czas pracuję, od rana dzisiaj żeśmy formułowali wspólne stanowisko samorządów, spotykaliśmy się rano z panem premierem online, przez cały czas funkcjonujemy i pracujemy właściwie kilkanaście godzin dziennie. I to jest oczywiście nieakceptowalne, żeby wiceprezydenta nie było z nami i co więcej - żeby mnie o tym nie poinformował” - podkreślił Trzaskowski.

Powiedział również, iż decyzję o dymisji przekazał Rabiejowi osobiście.

PAP/mt